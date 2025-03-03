Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat Jelang Rilis Inflasi

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |09:16 WIB
IHSG Dibuka Menguat Jelang Rilis Inflasi
IHSG Dibuka Menguat Jelang Rilis Inflasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke zona hijau menjelang rilis inflasi pada perdagangan Senin (3/3/2025). Pada pukul 09.00 WIB, IHSG indeks dibuka menguat di level 6.369, naik dari penutupan hari sebelumnya di level 6.270.

Kemudian pada pukul 09.03 WIB, indeks bergerak naik 95,64 poin atau 1,53% ke level 6.366. Sebanyak 1,11 miliar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp1,03 triliun dan ditransaksikan sebanyak 57.374 kali.

1. Penopang IHSG

Sektor infrastruktur menguat 1,67%, sektor keuangan naik 1,56%, sektor bahan baku naik 1,59%, sektor non siklikal naik 1,33%, sektor energi naik 1,22%, sektor kesehatan naik 1,13%, sektor properti naik 0,98%, sektor siklikal naik 0,93%, sektor teknologi naik 0,85%, sektor industri naik 0,38% dan sektor transportasi naik 0,23%.

 

