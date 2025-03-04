Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Prabowo Sediakan Karpet Merah Buat MBR Punya Rumah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |23:05 WIB
Prabowo Sediakan Karpet Merah Buat MBR Punya Rumah
Prabowo Siapkan Karpet Merah MBR untuk Punya Rumah. (foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo tidak lagi menggunakan istilah karpet merah untuk investor. Kini karpet merah diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

1. Karpet Merah MBR

Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perumahan, Maruarar Sirait menegaskan karpet merah bagi MBR yang dimaksud adalah kemudahan masyarakat untuk bisa membeli rumah. Sehingga harapannya angka backlog 9,9 juta bisa berkurang selama Pemerintahan Prabowo.

"Tahun ini, kalau kita biasa tahunya karpet merah untuk investor, Pemerintahan Prabowo ini karpet buat MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah," tegas Maruarar Sirait saat ditemui di Karawang Timur, Selasa (4/3/2025).

2. Apa Itu MBR? 

Lebih lanjut, Maruarar Sirait menjelaskan yang dimaksud MBR adalah masyarakat yang memiliki penghasilan Rp8 juta per bulan. Masyarakat kelas ini bisa menikmati berbagai fasilitas insentif dari pemerintah untuk memiliki hunian/

Beberapa insentif yang diberikan pemerintah, dikatakan Maruarar Sirait, misalnya pembebasan pengenaan PPN Ditanggung Pemerintah untuk pembelian rumah untuk harga dibawah Rp2 miliar. Pembebasan penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) untuk pembangunan rumah MBR, dan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah.

"Secara umum masyarakat yang punya penghasilan Rp8 juta kebawah, PPN (pembelian rumah) dibawah Rp2 miliar gratis sampai bulan Juli, PBG gratis, BPHTB gratis yang sebelumnya 5%. Jadi ini waktunya bawa ke rumah," kata Maruarar Sirait.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187638//luhut_prabowo-A5oi_large.jpg
Prabowo Panggil Luhut ke Istana, Ini yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187138//prabowo-3jg2_large.jpg
286 Dapur MBG Layani 600 Ribu Pengungsi di Aceh–Sumatera Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186653//prabowo-wK2D_large.jpg
Pidato Lengkap Prabowo di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Sinergi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186167//purbaya-WPgO_large.jpg
Purbaya Nilai Penghapusan SLIK OJK Belum Tentu Bantu Masyarakat Punya Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185705//mendagri-XsqD_large.jpg
Prabowo Terima Laporan Inflasi, Beras Keluar dari Daftar Pangan Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184839//bahlil-Ldi8_large.jpg
Bahlil Lapor ke Prabowo: Kilang Balikpapan Siap Diresmikan hingga RI Swasembada Solar dan Avtur 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement