Prabowo Umumkan Nama-Nama yang Masuk Struktur Danantara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal mengumumkan struktur Badan Pengelola Investasi Nasional Daya Anagata Nusantara (Danantara) pekan depan. Dia mengharapkan tidak ada nama titipan di lembaga investasi nasional yang dilaunching pada 24 Februari 2025 lalu.

“Harapannya dalam waktu dekat. Mungkin minggu depan saya rasa kita akan umumkan nama-nama (pengelola). Sehingga dari publik, dari masyarakat bisa melihat dan bisa menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan juga manajemen di dan antara ini adalah nama-nama yang reputable, yang terbukti track record-nya, yang bersih dan memang expertise di bidangnya,” ujar Kepala BPI Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (6/3/2025).

1. Profesionalisme Tim Danantara

Lebih lanjut, Rosan mengatakan bahwa Presiden mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam penyusunan tim Danantara. Presiden Prabowo tak ingin ada orang titipan dalam tim Danantara. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan investasi yang berdaya saing dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

“Kita laporkan adalah pembentukan mengisi dari tim yang memang akan bersama-sama di danantara juga di level operasi. Dan juga Bapak Presiden menyampaikan kepada kami. Pilihlah orang-orang yang terbaik. Di dalam tim danantara ini. Tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik. Tidak hanya di Indonesia, Terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif nama,” paparnya.

“Karena danantara ini adalah Badan investasi nasional yang memang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kita dan yang paling penting adalah juga meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi itu pesan Bapak Presiden,” tambah Rosan.