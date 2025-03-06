Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Umumkan Nama-Nama yang Masuk Struktur Danantara

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |09:18 WIB
Prabowo Umumkan Nama-Nama yang Masuk Struktur Danantara
Prabowo Umumkan Nama-Nama yang Masuk Struktur Danantara (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal mengumumkan struktur Badan Pengelola Investasi Nasional Daya Anagata Nusantara (Danantara) pekan depan. Dia mengharapkan tidak ada nama titipan di lembaga investasi nasional yang dilaunching pada 24 Februari 2025 lalu.
“Harapannya dalam waktu dekat. Mungkin minggu depan saya rasa kita akan umumkan nama-nama (pengelola). Sehingga dari publik, dari masyarakat bisa melihat dan bisa menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan juga manajemen di dan antara ini adalah nama-nama yang reputable, yang terbukti track record-nya, yang bersih dan memang expertise di bidangnya,” ujar Kepala BPI Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (6/3/2025).

1. Profesionalisme Tim Danantara

Lebih lanjut, Rosan mengatakan bahwa Presiden mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam penyusunan tim Danantara. Presiden Prabowo tak ingin ada orang titipan dalam tim Danantara. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan investasi yang berdaya saing dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.
“Kita laporkan adalah pembentukan mengisi dari tim yang memang akan bersama-sama di danantara juga di level operasi. Dan juga Bapak Presiden menyampaikan kepada kami. Pilihlah orang-orang yang terbaik. Di dalam tim danantara ini. Tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik. Tidak hanya di Indonesia, Terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif nama,” paparnya.
“Karena danantara ini adalah Badan investasi nasional yang memang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kita dan yang paling penting adalah juga meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi itu pesan Bapak Presiden,” tambah Rosan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188100/menkeu_purbaya-bpto_large.jpg
Bos Danantara Minta Hapus Pajak BUMN, Purbaya: Ya Enggak Bisa! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187297/rkap_danantara_2026-hA6M_large.jpg
Ini Respons DPR soal RKAP Danantara 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/470/3186550/danantara-Y1fw_large.jpg
Danantara Akan Beli Tanah 80 Hektare Buat Kampung Haji di Mekkah, 90 Perusahaan Jumbo Ikut Tender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186545/danantara-JxWX_large.jpg
Danantara Masuk Pasar Modal: Kita Tak Akan ke Saham-Saham Gorengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186533/danantara-7e3E_large.jpg
Disindir Purbaya soal Penempatan Dana di SBN, Danantara: Investasi Tak Bisa Langsung ke Proyek Berisiko Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185488/baja-4Vb6_large.jpg
Danantara Mau Selamatkan Krakatau Steel (KRAS), Ini Dampaknya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement