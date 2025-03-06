Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penumpang Pesawat Diproyeksi Tembus 10,8 Juta pada Mudik Lebaran 2025

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |19:15 WIB
Penumpang Pesawat Diproyeksi Tembus 10,8 Juta pada Mudik Lebaran 2025
JAKARTA - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney mengumumkan pergerakan penumpang pesawat di bandara selama periode mudik Lebaran mencapai 10,8 juta orang. Proyeksi ini pertumbuhan 9,3 persen dibandingkan periode serupa 2024.  

1. Pergerakan Penumpang

Direktur Utama InJourney Maya Watono mengatakan, pergerakan penumpang domestik diperkirakan naik 9,24 persen dan internasional naik 9,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Sementara pergerakan pesawat diprediksi menyentuh 81.401 dengan pertumbuhan 5,10 persen dibandingkan tahun 2024 dengan rata-rata harian pesawat sebanyak 3.700 pergerakan.

InJourney Airports dan InJourney Airports Services (IAS), lanjut Maya, telah melakukan persiapan yang cermat untuk mengantisipasi masuknya lalu lintas penumpang dan pesawat di bandara. 

“Menyambut arus mudik dan libur lebaran ini, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia mulai dari sisi kebandarudaraan dengan memberikan pengalaman berkesan selama perjalanan mudik hingga pengalaman di destinasi pariwisata,” ujar Maya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025). 

 

