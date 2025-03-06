Penumpang Pesawat Diproyeksi Tembus 10,8 Juta pada Mudik Lebaran 2025

JAKARTA - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney mengumumkan pergerakan penumpang pesawat di bandara selama periode mudik Lebaran mencapai 10,8 juta orang. Proyeksi ini pertumbuhan 9,3 persen dibandingkan periode serupa 2024.

1. Pergerakan Penumpang

Direktur Utama InJourney Maya Watono mengatakan, pergerakan penumpang domestik diperkirakan naik 9,24 persen dan internasional naik 9,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara pergerakan pesawat diprediksi menyentuh 81.401 dengan pertumbuhan 5,10 persen dibandingkan tahun 2024 dengan rata-rata harian pesawat sebanyak 3.700 pergerakan.

InJourney Airports dan InJourney Airports Services (IAS), lanjut Maya, telah melakukan persiapan yang cermat untuk mengantisipasi masuknya lalu lintas penumpang dan pesawat di bandara.