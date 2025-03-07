Bank Permata (BNLI) Cetak Laba Bersih Rp3,6 Triliun di 2024

JAKARTA - Permata Bank mencetak laba bersih hingga Rp3,6 triliun sepanjang 2024. Capaian ini didorong strategi bisnis yang solid, efisiensi operasional, dan penguatan digitalisasi layanan perbankan.

1. Pendorong Laba Bank Permata

Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah Permata Bank, Rudy Basyir Ahmad menjelaskan, pertumbuhan laba ini didorong oleh peningkatan pendapatan operasional sebelum provisi (PPOP) sebesar 4%.

"Kinerja keuangan kredit bank meningkat 8,9% year-on-year menjadi Rp154,9 triliun, dan total aset pada Desember 2024 tercatat sebesar Rp259,1 triliun atau tumbuh hampir 1% year-on-year," tutur Rudy pada Public Expose Permata Bank, Jumat (7/3/2025).

2. Kredit Perbankan Naik

Secara rinci, kredit perbankan naik 8,9% YoY dari Rp142,2 triliun di 2023 menjadi Rp154,9 triliun pada 2024. Segmen kredit korporasi mengalami kenaikan signifikan sebesar 12% YoY menjadi Rp89 triliun, sementara segmen komersial dan konsumer masing-masing tumbuh 6% dan 4% YoY.

3. Aset Bank Permata

Total aset Permata Bank juga menunjukkan pertumbuhan, naik 0,6% YoY dari Rp257,4 triliun per Desember 2023 menjadi Rp259,1 triliun di akhir 2024. Namun, simpanan dana pihak ketiga (DPK) mengalami sedikit penurunan 1,5% YoY dari Rp188,3 triliun menjadi Rp185,5 triliun akibat ketatnya persaingan suku bunga.