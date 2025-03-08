IHSG Sepekan Melesat 5,83% ke Level 6.636

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan tercatat naik pada perdagangan sepekan atau periode 3 sampai dengan 7 Maret 2025. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG bergerak menguat 5,83% ke level 6.636,000 dari 6.270,597 pada pekan lalu.

Kenaikan turut dialami oleh kapitalisasi pasar bursa yaitu sebesar 5,24% menjadi Rp11.450 triliun dari sebelumnya Rp10.880 triliun pada sepekan sebelumnya. Sedangkan rata-rata nilai transaksi harian bursa selama sepekan mengalami penurunan, yaitu sebesar 4,03% sehingga menjadi Rp13,14 triliun dari Rp13,69 triliun pada pekan sebelumnya.

1. Transaksi Harian

Kemudian, rata-rata frekuensi transaksi harian bursa pekan ini juga mengalami penurunan sebesar 6,14%, menjadi 1,10 juta kali transaksi dari 1,18 juta kali transaksi pada pekan lalu. Serta, rata-rata volume transaksi harian bursa pekan ini yang juga turun sebesar 11,07% menjadi 19,88 miliar lembar saham dari 22,36 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

“Investor asing pada Jumat mencatatkan nilai jual bersih Rp791,51 miliar dan sepanjang tahun 2025 ini, investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp22,35 triliun,” kata Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad dalam siaran pers pada Sabtu (8/3/2025).