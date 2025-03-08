Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

HP Disadap Pinjol Apakah Harus Ganti SIM Card?

Lutfan Faizi , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |15:04 WIB
HP Disadap Pinjol Apakah Harus Ganti SIM Card?
HP Disadap Pinjol Apakah Harus Ganti SIM Card? (Foto: Okezone)
JAKARTA - HP disadap pinjol apakah harus ganti SIM Card? Pertanyaan ini akan menjawab kebingungan masyarakat yang mungkin sering mendapat teror dari pinjol sampai HP miliknya disadap.

Memasuki era digital, kemudahan akses pinjaman online (pinjol) semakin disukai banyak orang. Namun, masyarakat tetap perlu berhati-hati karena kini banyak ditemui juga platform pinjol ilegal yang dapat memunculkan masalah, termasuk penyadapan.

Sebagian pinjol ilegal memang mengaku bisa menyadap HP dan mengakses data pribadi nasabah tanpa sepengetahuannya. Lalu, apakah masalah tersebut bisa tuntas hanya dengan mengganti SIM card saja? 

1. HP Disadap Pinjol Apakah Harus Ganti SIM Card?

Pertama, perlu dipahami bahwa pinjol ilegal mungkin tidak benar-benar menyadap HP sebagaimana seorang agen intelijen atau hacker profesional. Namun, mereka bisa mengakses banyak data pribadi nasabah dengan cara yang berbahaya.

Saat seseorang menginstal aplikasi pinjol ilegal, tak jarang platform tersebut meminta izin yang berlebihan, seperti akses kontak, galeri, pesan, bahkan kamera dan mikrofon. Tanpa disadari, permintaan izin demikian dapat memungkinkan mereka menyalin data pribadi nasabah, lalu menjadikannya ancaman untuk meneror.

Nah, saat menghadapi kondisi di atas, sebagian orang mungkin bingung mengenai cara ampuh yang bisa dilakukan dan mencoba mengganti SIM Card miliknya. Padahal, langkah tersebut tidak serta-merta menghapus akses pinjol ke HP pengguna, terlebih jika mereka sudah menginstal aplikasi berbahaya yang dapat mencuri data.

 

Halaman:
1 2
