HOME FINANCE SMART MONEY

Sergey Brin Dorong Karyawan Google Kerja 60 Jam Seminggu demi Menang Lawan AI

Nabillah Syidah , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |19:05 WIB
Sergey Brin Dorong Karyawan Google Kerja 60 Jam Seminggu demi Menang Lawan AI
Sergey Brin Dorong Karyawan Google Kerja 60 Jam Seminggu demi Menang Lawan AI (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA – Co-founder Google, Sergey Brin, mendorong karyawan yang bekerja pada model AI Gemini untuk menerapkan jam kerja 60 jam per minggu dan hadir di kantor setiap hari. Brin menekankan bahwa langkah ini penting untuk memenangkan perlombaan kecerdasan umum buatan (AGI) yang semakin kompetitif di Silicon Valley.

Dalam memo internal yang dilaporkan oleh The New York Times, Brin menyatakan bahwa Google memiliki potensi untuk memimpin industri dalam mencapai Artificial General Intelligence (AGI), tahap di mana kecerdasan mesin melebihi kecerdasan manusia. Namun, menurutnya, keberhasilan ini hanya bisa diraih jika para karyawan meningkatkan usaha mereka secara signifikan.

1. Dorongan Bekerja Lebih Keras

Brin secara khusus menganjurkan agar karyawan hadir di kantor setiap hari kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kolaborasi tim.
“Saya merekomendasikan untuk berada di kantor setidaknya setiap hari kerja,” tulisnya dalam memo tersebut.

Ia menambahkan bahwa 60 jam per minggu adalah titik produktivitas optimal, meskipun ia juga memperingatkan bahwa bekerja lebih dari itu bisa berdampak buruk dan menyebabkan kelelahan kerja (burnout).

Lebih lanjut, Brin menyatakan kekhawatirannya terhadap karyawan yang bekerja kurang dari itu atau hanya sekadar memenuhi kewajiban minimum. Menurutnya, sikap seperti itu tidak hanya tidak produktif, tetapi juga dapat merusak moral tim secara keseluruhan.

2. Persaingan AI Semakin Ketat

Seruan Brin agar karyawan bekerja lebih lama ini sejalan dengan tren perusahaan teknologi yang mulai membatasi kebijakan kerja hybrid demi meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Instruksi Brin muncul di tengah meningkatnya persaingan dalam pengembangan AI generatif, yang semakin intens setelah peluncuran ChatGPT pada 2022. Meskipun memo tersebut tidak secara resmi mengubah kebijakan kerja di Google yang saat ini mewajibkan tiga hari kerja dari kantor, Brin menegaskan betapa pentingnya percepatan inovasi untuk mencapai AGI.

 

