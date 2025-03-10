IHSG Turun 37 Poin ke Level 6.598 di Akhir Perdagangan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lesu pada akhir perdagangan hari ini, Indeks saham turun 0,57% atau 37,78 poin ke level 6.598.

1. Transaksi Perdagangan

Sepanjang perdagangan hari ini, Senin (10/3/2025), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 18,99 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp9,41 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,12 juta kali. Adapun, sebanyak 368 saham harganya terkoreksi, 226 saham harganya naik dan 210 saham lainnya stagnan.

Sektor bahan baku turun 3,24%, sektor industri turun 2,47%, sektor kesehatan turun 1,82%, sektor properti turun 0,82%, sektor keuangan turun 0,60%, sektor infrastruktur turun 0,48%, sektor transportasi turun 0,22% dan sektor energi turun 0,11%. Sedangkan sektor teknologi naik 5,32%, sektor non siklikal naik 0,51% dan sektor siklikal naik 0,40%.

2. Saham Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) naik 35,00% ke Rp189, PT Trimegah Karya Pratama Tbk (UVCR) naik 34,62% ke Rp70 dan PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK) naik 20,00% ke Rp78.

3. Saham Top Losers

Sedangkan, tiga saham yang menempati posisi top losers yaitu PT Esta Indonesia Tbk (NEST) turun 17,14% ke Rp406, PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk (NAIK) turun 16,54% ke Rp555 dan PT Green Power Group Tbk (LABA) turun 14,00% ke Rp172.