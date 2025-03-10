3 Fakta Ray Dalio, Investor Kelas Dunia yang Masuk Danantara

JAKARTA - Investor ulung asal Amerika Serikat, Ray Dalio , menyatakan tujuannya ke Indonesia dan berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto. Dirinya melihat potensi besar Indonesia.

Berikut fakta-fakta Ray Dalio, investor kelas dunia yang masuk Danantara dirangkum Okezone, Senin (10/3/2025):

1. Kehadiran Ray Dalio di Indonesia

Ray menegaskan bahwa kehadirannya bukan didorong oleh keuntungan finansial, melainkan oleh keinginan untuk memberikan inspirasi dan kontribusi bagi investasi di Indonesia.

"Saya berada di sini, saya bukan kemari karena uang, saya telah menghasilkan banyak uang. Tapi saya ingin memberikan inspirasi sedapat yang saya bantu. Dan saya juga berbicara tentang kontribusi," kata Ray dalam Berbagainya, Jumat (7/3/2025).

2. Sinar Lihat Potensi Indonesia

Dia juga membandingkan, transisi yang terjadi di negara-negara seperti China dan Singapura dengan potensi yang dia lihat di Indonesia saat ini.