JAKARTA - Investor ulung asal Amerika Serikat, Ray Dalio , menyatakan tujuannya ke Indonesia dan berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto. Dirinya melihat potensi besar Indonesia.
Berikut fakta-fakta Ray Dalio, investor kelas dunia yang masuk Danantara dirangkum Okezone, Senin (10/3/2025):
Ray menegaskan bahwa kehadirannya bukan didorong oleh keuntungan finansial, melainkan oleh keinginan untuk memberikan inspirasi dan kontribusi bagi investasi di Indonesia.
"Saya berada di sini, saya bukan kemari karena uang, saya telah menghasilkan banyak uang. Tapi saya ingin memberikan inspirasi sedapat yang saya bantu. Dan saya juga berbicara tentang kontribusi," kata Ray dalam Berbagainya, Jumat (7/3/2025).
Dia juga membandingkan, transisi yang terjadi di negara-negara seperti China dan Singapura dengan potensi yang dia lihat di Indonesia saat ini.
“Saya menilai Indonesia, dan saya melihat Anda, Bapak Prabowo, yang saya lihat adalah yang saya terlibat, terlibat di Tiongkok, tahun 1994 di Pemerintahan Jungking dan apa yang telah saya lihat ketika Lee Kuan Yew hadir dan pemimpin yang tangguh memiliki kemampuan untuk membawa sebuah negara yang memiliki potensi yang sangat luar biasa, dan menuju transisi dan menjadikan negara tersebut menjadi unik,” katanya.