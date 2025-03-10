Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketahanan Pangan Nasional, Angkutan Logistik Percepat Distribusi Air Minum

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |22:37 WIB
Ketahanan Pangan Nasional, Angkutan Logistik Percepat Distribusi Air Minum
Ketahanan Pangan Nasional, Angkutan Logistik Percepat Distribusi Air Minum (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Sektor logistik turut mendukung ketahanan pangan nasional yang digencarkan Presiden Prabowo Subianto. PT Kereta Api Indonesia melalui anak usahanya KAI Logistik memperkuat distribusi logistik untuk mendukung ketahanan pangan nasional, salah satunya dengan mengoptimalkan rantai pasok Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK).

Pendistribusian air milik PT Tirta Investama ini dilakukan dari Stasiun Klari, Karawang, menuju berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mulai beroperasi sejak akhir Januari 2025.

1. Distribusi Air

Direktur Operasi KAI Logistik Heri Siswanto menyampaikan, Air Minum Dalam Kemasan merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat yang harus terpenuhi.

"Pengiriman berbasis KA akan mendorong pengelolaan rantai pasok seefektif mungkin, sehingga memastikan distribusi kebutuhan AMDK terpenuhi dengan optimal,” kata dia, Senin (10/3/2025).

Melalui kerjasama ini, pengiriman akan dimuat dengan volume 20-30 kontainer/hari dengan tujuan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pengiriman ini dijadwalkan secara rutin setiap hari untuk memastikan kelancaran pasokan di seluruh wilayah tujuan. 

"Pengoperasian rute distribusi yang mencakup jalur Karawang – Jawa Tengah dan Karawang – Jawa Timur ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi. Ke depan, tidak menutup kemungkinan untuk memperluas jangkauan layanan ke wilayah-wilayah strategis lainnya untuk memperkuat aksesibilitas distribusi," jelas Heri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173906/truk-tHFu_large.jpg
Digitalisasi dan Integrasi, Cara Berantas Truk ODOL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170418/gudang-N5w8_large.jpg
Efisiensi Distribusi Logistik, RI Punya Gudang Modern Energi Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/320/3165584/kai-Tudk_large.jpg
Kereta Api Logistik Angkut 89 Ribu Ekor Hewan hingga Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159412/kai-SXex_large.jpg
Perkuat Armada Logistik, 270 Gerbong Datar Made in RI Didistribusikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/320/3156847/kapal_asdp-XP1Q_large.jpg
Konektivitas Logistik di RI, Kapal Jarak Jauh Dioptimalkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/320/3145157/hewan_peliharaan-4n72_large.jpg
Tren Baru Logistik, Layanan Pengiriman Hewan Peliharaan Naik 30%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement