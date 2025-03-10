Ketahanan Pangan Nasional, Angkutan Logistik Percepat Distribusi Air Minum

JAKARTA — Sektor logistik turut mendukung ketahanan pangan nasional yang digencarkan Presiden Prabowo Subianto. PT Kereta Api Indonesia melalui anak usahanya KAI Logistik memperkuat distribusi logistik untuk mendukung ketahanan pangan nasional, salah satunya dengan mengoptimalkan rantai pasok Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK).

Pendistribusian air milik PT Tirta Investama ini dilakukan dari Stasiun Klari, Karawang, menuju berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mulai beroperasi sejak akhir Januari 2025.

1. Distribusi Air

Direktur Operasi KAI Logistik Heri Siswanto menyampaikan, Air Minum Dalam Kemasan merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat yang harus terpenuhi.

"Pengiriman berbasis KA akan mendorong pengelolaan rantai pasok seefektif mungkin, sehingga memastikan distribusi kebutuhan AMDK terpenuhi dengan optimal,” kata dia, Senin (10/3/2025).

Melalui kerjasama ini, pengiriman akan dimuat dengan volume 20-30 kontainer/hari dengan tujuan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pengiriman ini dijadwalkan secara rutin setiap hari untuk memastikan kelancaran pasokan di seluruh wilayah tujuan.

"Pengoperasian rute distribusi yang mencakup jalur Karawang – Jawa Tengah dan Karawang – Jawa Timur ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi. Ke depan, tidak menutup kemungkinan untuk memperluas jangkauan layanan ke wilayah-wilayah strategis lainnya untuk memperkuat aksesibilitas distribusi," jelas Heri.