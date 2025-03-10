Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Blokir SMS Spam dari Pinjol

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |19:09 WIB
Cara Blokir SMS Spam dari Pinjol (Foto: Techrepublic)
A
A
A

JAKARTA - Cara blokir SMS spam dari pinjol. Masyarakat seringkali mendapatkan spam Short Message Service (SMS) yang masuk ke dalam handphone.

Salah satunya dari Pinjaman Online (Pinjol) yang menawarkan dana cepat dengan syarat yang sangat mudah.

Banyaknya pesan SMS dapat memenuhi kotak masuk selain itu, situasi ini juga mengandung risiko yang signifikan, mengingat tingginya jumlah SMS spam yang berpotensi penipuan yang menyertakan data pribadi.

Berikut ada beberapa cara untuk menghentikan atau blokir spam SMS pinjol yang telah dirangkum Okezone, Senin (10/3/2025).


1. Laporkan ke Aduannomor.id

Penghentian SMS spam terkait iklan pinjaman online pada perangkat telepon genggam dapat dilaksanakan dengan melaporkan SMS spam tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui situs web aduannomor. id. 

Dalam laporan yang diajukan, Anda disarankan untuk menyertakan bukti berupa tangkapan layar dari SMS yang dianggap mengganggu. 

Setelah laporan diajukan, pihak berwenang akan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan. Apabila SMS tersebut terbukti sebagai spam atau terindikasi sebagai penipuan, langkah pemblokiran akan dilakukan oleh petugas yang berwenang.


2. Cara Blokir SMS di Ponsel Android

- Buka aplikasi pesan di ponsel Android Anda.

- Pilih pesan dari kontak yang ingin Anda blokir.

- Ketuk ikon informasi kontak 

- Cari dan pilih opsi "Blokir”

- Konfirmasi pemblokiran dengan menekan "Blokir” sekali lagi.

- Setelah itu, akan menerima notifikasi bahwa tidak akan lagi menerima pesan dari kontak tersebut.

 

