IHSG Dibuka di Melemah pada Level 6.502, Saham Teknologi-Energi Anjlok

JAKARTA - - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah ke level 6.502 pada perdagangan hari ini Selasa (11/3/2025). Gerak IHSG lebih rendah dari penutupan sebelumnya di level 6.598

1. Konsolidasi Saham

Kemudian, IHSG bergerak turun hingga pada pukul 09.05 WIB, indeks berada di posisi 6.529 atau turun 1,05 persen. Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 1,82 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp937,38 miliar, dan ditransaksikan sebanyak 87.424 kali.

Adapun, sebanyak 318 saham harganya turun, 82 saham harganya naik dan 159 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi turun 1,34 persen, sektor energi turun 1,47 persen, sektor keuangan turun 0,75 persen, sektor kesehatan turun 0,77 persen, sektor infrastruktur turun 0,72 persen, sektor transportasi turun 0,46 persen, sektor bahan baku turun 1,48 persen, sektor siklikal turun 1,40 persen, sektor properti turun 1,07 persen dan sektor non siklikal turun 1,29 persen. Sedangkan sektor industri menjadi satu-satunya sektor yang naik 0,20 persen.