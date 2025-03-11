Jadwal dan Besaran THR PNS 2025

JAKARTA - Jadwal dan besaran THR PNS 2025. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp50 triliun untuk Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap tahunnya.

Berikut jadwal pencairan dan besaran THR PNS 2025 yang telah dirangkum Okezone, Selasa (11/3/2025).

Jadwal THR PNS 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan regulasi yang berkaitan dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). THR untuk para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperkirakan akan dicairkan mulai H-10 sebelum Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 17 Maret 2025.

Hal ini mengacu pada ketentuan yang berlaku pada tahun sebelumnya, di mana pencairan dilakukan sekitar sepuluh hari kerja sebelum hari raya.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pencairan THR pada tahun ini akan dipercepat menjadi tiga minggu sebelum Idulfitri, dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan perekonomian.

Besaran THR PNS 2025

1. Golongan I

Golongan Ia: Rp 1.748.096 - Rp 1.962.128

Golongan Ib: Rp 1.748.096 - Rp 2.077.264

Golongan Ic: Rp 1.748.096 - Rp 2.165.184

Golongan Id: Rp 1.748.096 - Rp 2.256.688

2. Golongan II

Golongan IIa: Rp 1.748.096 - Rp 2.833.824

Golongan IIb: Rp 1.748.096 - Rp 2.953.776

Golongan IIc: Rp 1.748.096 - Rp 3.078.656

Golongan IId: Rp 1.748.096 - Rp 3.208.800