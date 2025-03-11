Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Peran Strategis MNC Leasing Dukung Industri Alat Berat di Banten

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |15:42 WIB
Peran Strategis MNC Leasing Dukung Industri Alat Berat di Banten
MNC Leasing Dukung Pembiayaan PT Aulia Agatha Putri. (Foto: Okezone.com/MNC)
A
A
A

JAKARTA - MNC Leasing menunjukkan komitmen dalam mendukung pertumbuhan industri alat berat di Indonesia, khususnya Banten dengan memberikan dukungan pembiayaan kepada PT Aulia Agatha Putri, perusahaan yang bergerak di bidang industri alat berat yang berlokasi di Cilegon. Keberadaan industri alat berat menjadi aspek vital dalam mendukung perkembangan sektor industri di wilayah ini.

Dalam upaya memperkuat operasional dan pengembangan bisnisnya, PT Aulia Agatha Putri mendapatkan fasilitas pembiayaan dari MNC Leasing untuk pengadaan alat berat yang akan digunakan dalam proyek-proyek industri di Banten dan sekitarnya. Langkah ini diharapkan dapat semakin mendorong efisiensi dan produktivitas industri alat berat serta mendukung kelangsungan pertumbuhan sektor industri dan konstruksi.

Marketing Division Head MNC Leasing Reyhan Saleh menyatakan, pihaknya melihat potensi besar dalam industri alat berat di Cilegon, terutama dalam mendukung industri baja dan manufaktur. 

“Kami berkomitmen untuk memberikan solusi pembiayaan terbaik bagi pelaku usaha, termasuk PT Aulia Agatha Putri, guna memastikan keberlanjutan dan perkembangan industri di wilayah ini. Dengan fasilitas pembiayaan yang kami berikan, kami berharap dapat turut serta dalam meningkatkan daya saing industri alat berat di Cilegon dan Banten secara keseluruhan,” ujar Reyhan.

Selain itu, MNC Leasing menawarkan berbagai skema pembiayaan alat berat dengan tenor yang fleksibel dan suku bunga kompetitif, memungkinkan pelaku usaha mendapatkan alat berat yang dibutuhkan tanpa membebani arus kas operasional. Dengan adanya kemudahan ini, diharapkan lebih banyak perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas bisnis mereka.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188778//karyawan_mnc_leasing-BCA5_large.jpg
Mantan Karyawan MNC Leasing Divonis 2 Tahun Penjara atas Penggelapan Tiga Ekskavator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184000//alat_alat_berat_salah_satu_instrumen_fiskal_vital_bagi_pemerintah_provinsi_dki_jakarta-2iut_large.jpg
Pajak Alat Berat: Pilar Penting Penguatan Layanan Publik DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/11/3181739//ilustrasi_alat_berat-U9Sd_large.jpg
Pajak Alat Berat Beri Kontribusi Nyata Percepatan Pembangunan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180040//mnc_guna-APqi_large.jpg
MNC Guna Usaha Indonesia Raih Penghargaan The Finance Award 2025 dengan Predikat Sangat Bagus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172455//mnc_leasing-aU94_large.jpg
Pertegas Komitmen Sustainability, MNC Leasing Dukung Inovasi Industri Alat Berat Bersama GM Tractors
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171091//mnc_leasing-0ayx_large.jpg
MNC Leasing dan MNC Finance Gelar Talkshow KUPAS di IEE Series 2025 Bersama GM Tractor
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement