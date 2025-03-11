Peran Strategis MNC Leasing Dukung Industri Alat Berat di Banten

JAKARTA - MNC Leasing menunjukkan komitmen dalam mendukung pertumbuhan industri alat berat di Indonesia, khususnya Banten dengan memberikan dukungan pembiayaan kepada PT Aulia Agatha Putri, perusahaan yang bergerak di bidang industri alat berat yang berlokasi di Cilegon. Keberadaan industri alat berat menjadi aspek vital dalam mendukung perkembangan sektor industri di wilayah ini.

Dalam upaya memperkuat operasional dan pengembangan bisnisnya, PT Aulia Agatha Putri mendapatkan fasilitas pembiayaan dari MNC Leasing untuk pengadaan alat berat yang akan digunakan dalam proyek-proyek industri di Banten dan sekitarnya. Langkah ini diharapkan dapat semakin mendorong efisiensi dan produktivitas industri alat berat serta mendukung kelangsungan pertumbuhan sektor industri dan konstruksi.

Marketing Division Head MNC Leasing Reyhan Saleh menyatakan, pihaknya melihat potensi besar dalam industri alat berat di Cilegon, terutama dalam mendukung industri baja dan manufaktur.

“Kami berkomitmen untuk memberikan solusi pembiayaan terbaik bagi pelaku usaha, termasuk PT Aulia Agatha Putri, guna memastikan keberlanjutan dan perkembangan industri di wilayah ini. Dengan fasilitas pembiayaan yang kami berikan, kami berharap dapat turut serta dalam meningkatkan daya saing industri alat berat di Cilegon dan Banten secara keseluruhan,” ujar Reyhan.

Selain itu, MNC Leasing menawarkan berbagai skema pembiayaan alat berat dengan tenor yang fleksibel dan suku bunga kompetitif, memungkinkan pelaku usaha mendapatkan alat berat yang dibutuhkan tanpa membebani arus kas operasional. Dengan adanya kemudahan ini, diharapkan lebih banyak perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas bisnis mereka.