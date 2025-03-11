Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Temui Prabowo, CEO Vinfast Bakal Bangun Pabrik Mobil Listrik di Subang 

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |16:00 WIB
Temui Prabowo, CEO Vinfast Bakal Bangun Pabrik Mobil Listrik di Subang 
Menteri Investasi Rosan Roeslani Dampingi Presiden Prabowo saat Pertemuan dengan CEO Vinfast Pham Nhat Vuong. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu CEO Vinfast Pham Nhat Vuong di Istana Kepresidenan, Jakarta. Vinfast berencana membangun pabrik mobil listrik di Subang, Jawa Barat.  

"Saya tadi mendampingi Bapak Presiden karena dari ada Chairman CEO dari Group Vinfast bertemu dengan Bapak Presiden, dan menyampaikan beberapa rencana berinvestasi yang pertama adalah mereka berinvestasi di mobil listrik di subang seluas 120 hektare," kata Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). 

1. Produksi Vinfast

Rosan mengatakan Vinfast berencana untuk memproduksi 50 ribu kendaraan per tahun dari pabrik di Subang. Dimana, proyeksi investasi dari pembangunan pabrik manufaktur mobil listrik itu mencapai Rp4 triliun. 

"Rencananya mereka ingin berproduksi 50 ribu kendaraan per tahun. dengan investasi itu mencapai 4 triliun rupiah. Itu tahap pertama," jelas Rodan. 

2. Investasi Vinfast

Pada kesempatan itu, Rosan juga mengungkapkan bahwa Vinfast akan berinvestasi pembangunan charging station 30 sampai 100 ribu di seluruh Indonesia, khususnya Pulau Jawa. 

 

