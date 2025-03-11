Advertisement
HOT ISSUE

Resmi! Ojol Dapat Bonus Hari Raya, Segini Besarannya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |16:58 WIB
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan ojek online atau ojol memperoleh bonus hari raya (BHR) di Lebaran 2025. Tidak hanya ojol, pemberian BHR ini juga berlaku untuk kurir online.

"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, pada tahun ini pemerintah memberi perhatian kepada pengemudi dan kurir online," kata Menaker dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kemnaker, Jakarta pada Selasa (11/3/2025).

"Untuk itu saya mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai," lanjutnya.

1. Besaran Bonus Hari Raya 

Menaker Yassierli menyebut besaran BHR yang diberikan kepada para ojol dan kurir online yang berkinerja baik, berlaku proporsional sesuai performa dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

Sementara bagi pengemudi dan kurir online di luar kategori tersebut, diberikan bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. Adapun BHR diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

"Saya harap kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan baik demi kesejahteraan para pengemudi dan kurir online dan untuk mewujudkan ekosistem ketenaga kerjaan yang harmonis," pungkasnya.

 

