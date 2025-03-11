Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Penyebab Banjir, 4 Vila di Puncak Bogor Dibongkar karena Masuk Kawasan Hutan Produksi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |11:45 WIB
Penyebab Banjir, 4 Vila di Puncak Bogor Dibongkar karena Masuk Kawasan Hutan Produksi
Ditemukan 4 vila di Puncak Bogor yang dibangun dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Kehutanan menemukan 4 vila di Puncak Bogor yang dibangun dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Keberadaan vila ini pun menjadi salahs atu penyebab terjadinya banjir. 

1. Seharusnya Tidak Ada Properti di Kawasan Hutan

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Rahma Julianti menjelaskan, vila tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di Bogor dan Jakarta beberapa waktu lalu. Karena seharusnya lahan tersebut memang diperuntuhkan sebagai kawasan hutan yang bisa menyerap air, bukan dibangun aset properti. 

Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana tercantum pada Perda RTRW Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024. 

"Bersama dengan Kementerian Kehutanan, kami sejauh ini terus berkomitmen untuk memastikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, khususnya di Kawasan Puncak," ujarnya, Selasa(11/3/2025).

Selanjutnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang serta Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN akan melakukan penelitian lebih jauh, terutama terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)-nya.

2. Banyak Bangunan Villa yang Melanggar 

Untuk diketahui, keempat vila yang telah dibongkar merupakan bagian dari 15 vila yang berada di kawasan hulu sungai DAS Ciliwung dan terindikasi melakukan pelanggaran, yang rencananya akan dilakukan penertiban. 

Keempat vila tersebut antara lain Vila Forest Hill, Vila Sifor Afrika, Vila Cemara, dan Vlla Pinus yang terletak di kawasan Puncak. Saat ini keempat vila diberikan surat peringatan dan dilakukan pemasangan plang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/25/3189719//korean_town-qV9x_large.JPG
Weekend di Puncak Bogor, Menikmati Musim Gugur di Korean Town
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189365//bencana-OpKn_large.jpg
12 Perusahaan di Balik Rusaknya Hutan dan Banjir Besar di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/482/3189309//obat-g1vx_large.jpg
Dokter Pastikan Obat RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Aman dan Cukup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189041//plta-DkT9_large.jpg
PLTA Singkarak dan PLTU Teluk Sirih Jadi Andalan Sistem Kelistrikan Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189032//banjir-cw5f_large.jpg
Pertamina Terus Jaga Ketersediaan Energi di Wilayah Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188836//banjir-Jcdu_large.jpg
Viral! Ajakan Patungan Beli Hutan Indonesia Imbas Bencana Banjir Aceh Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement