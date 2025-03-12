Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anggaran THR ASN hingga Pensiunan Rp49,4 Triliun, Ini Rinciannya

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |05:41 WIB
Anggaran THR ASN hingga Pensiunan Rp49,4 Triliun, Ini Rinciannya
Anggaran THR ASN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran sebesar Rp49,4 triliun untuk tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) pada 2025.

1.  Sri Mulyani Rinci Anggaran

Sri Mulyani merinci, anggaran THR teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta Transfer ke Daerah (TKD).

“Perkiraan kebutuhan anggaran THR adalah sekitar Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri,” ujarnya dikutip Antara, Rabu (12/3/2025).

Pada BA BUN, telah dialokasikan sekitar Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun.

2. Kebutuhan untuk ASN

Selanjutnya, kebutuhan untuk ASN daerah adalah sekitar Rp19,3 triliun.

Bagi ASN daerah, dapat pula diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari APBD TA 2025 yang dialokasikan sekitar Rp16,5 triliun, dengan menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah serta sesuai ketentuan yang berlaku.

 

