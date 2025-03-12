Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Life Dukung Treasury Hunt, Berburu THR Emas dengan Total Hadiah Rp1 Miliar

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |11:33 WIB
MNC Life Dukung Treasury Hunt, Berburu THR Emas dengan Total Hadiah Rp1 Miliar
MNC Life Dukung Treasury Hunt (Foto: Okezone)
JAKARTAMNC Life, bagian dari MNC Group dan anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), terus berkomitmen untuk menghadirkan solusi perlindungan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kali ini, MNC Life dengan bangga mendukung Treasury platform investasi emas digital pertama yang berizin BAPPEBTI di Indonesia dalam program Treasury Hunt: Berburu THR Emas, sebuah program menarik yang diinisiasi oleh Treasury dalam rangka menyambut Ramadan dan mengisi waktu ngabuburit dengan aktivitas yang menyenangkan serta bermanfaat.

Setelah sukses dengan Berburu Angpao Emas saat Imlek, Treasury kembali mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam perburuan emas yang lebih seru. Selain memadukan pengalaman berburu hadiah dengan manfaat investasi emas digital yang aman dan proteksi asuransi jiwa dari MNC Life, peserta dapat berburu QR Code di berbagai lokasi atau melalui media sosial Treasury untuk mendapatkan kesempatan bermain gacha dan memenangkan voucher emas dengan total hadiah mencapai 1 Miliar Rupiah.

Risye Dillianti selaku Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life, mengungkapkan antusiasmenya terhadap kolaborasi ini.

“Kemitraan ini mencerminkan visi kami untuk menyediakan solusi perlindungan yang selaras dengan gaya hidup modern. Dengan semakin berkembangnya adopsi teknologi digital, kerja sama dengan Treasury menjadi langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap perlindungan jiwa dan investasi emas yang mudah serta terjangkau,” ujar Risye Rabu (12/03/2025).

 

1 2
