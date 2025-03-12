MNC Life Dukung Treasury Hunt, Berburu THR Emas dengan Total Hadiah Rp1 Miliar

JAKARTA – MNC Life terus berkomitmen menghadirkan solusi perlindungan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kali ini, MNC Life dengan bangga mendukung Treasury platform investasi emas digital pertama yang berizin Bappebti di Indonesia dalam program Treasury Hunt: Berburu THR Emas, sebuah program menarik yang diinisiasi oleh Treasury dalam rangka menyambut Ramadhan dan mengisi waktu ngabuburit dengan aktivitas yang menyenangkan serta bermanfaat.

Setelah sukses dengan Berburu Angpao Emas saat Imlek, Treasury kembali mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam perburuan emas yang lebih seru. Selain memadukan pengalaman berburu hadiah dengan manfaat investasi emas digital yang aman dan proteksi asuransi jiwa dari MNC Life, peserta dapat berburu QR Code di berbagai lokasi atau melalui media sosial Treasury untuk mendapatkan kesempatan bermain gacha dan memenangkan voucher emas dengan total hadiah mencapai 1 Miliar Rupiah.

Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life Risye Dillianti mengungkapkan antusiasmenya terhadap kolaborasi ini.

“Kemitraan ini mencerminkan visi kami untuk menyediakan solusi perlindungan yang selaras dengan gaya hidup modern. Dengan semakin berkembangnya adopsi teknologi digital, kerja sama dengan Treasury menjadi langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap perlindungan jiwa dan investasi emas yang mudah serta terjangkau,” ujar Risye, Rabu (12/3/2025).

Sementara itu, Head of Growth & Marketing Treasury, Stephanie Rengkung, menjelaskan bahwa Ramadhan adalah momentum yang tepat untuk berbagi kebaikan.

“Dengan semangat Ramadhan, kami ingin masyarakat memperoleh manfaat lebih dengan memiliki emas sebagai aset investasi yang aman dan bernilai. Melalui Berburu THR Emas, kami menawarkan pengalaman berburu yang seru sekaligus edukatif,” jelas Stephanie.

Program Treasury Hunt: Berburu THR Emas berlangsung mulai 5 - 26 Maret 2025. Jangan lewatkan kesempatan menarik ini dan pastikan untuk mengikuti akun media sosial @treasury.id guna mendapatkan informasi terbaru serta petunjuk berburu THR Emas.

(Feby Novalius)