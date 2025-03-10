Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Life Bareng MNC Insurance Gelar NgabubuTreat: Make Up Class untuk Rayakan Hari Perempuan Internasional

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |17:24 WIB
MNC Life Bareng MNC Insurance Gelar NgabubuTreat: Make Up Class untuk Rayakan Hari Perempuan Internasional
MNC Life Bareng MNC Insurance Gelar NgabubuTreat: Make Up Class untuk Rayakan Hari Perempuan Internasional (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, PT MNC Life Assurance (MNC Life) dan PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance) mengadakan acara NgabubuTreat: Make Up Class yang diperuntukkan bagi karyawan internal MNC Life dan MNC Insurance. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri serta memberikan pengalaman self-care bagi peserta, tetapi juga sebagai bentuk engagement perusahaan dengan karyawan guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan mendukung kesejahteraan mereka.

Acara yang digelar di iNews Tower, menghadirkan kelas make up eksklusif bersama Make Up Artist (MUA) profesional, di mana peserta dapat belajar teknik make up natural untuk sehari-hari, pemilihan produk yang sesuai dengan jenis kulit, serta trik make up tahan lama dan flawless. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan pelatihan make up untuk berpenampilan profesional, yang dapat mendukung citra diri yang lebih percaya diri dan profesional di lingkungan kerja.

1. Perawatan Kulit

Selain sesi make up, peserta juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengecekan kondisi kulit secara gratis yang difasilitasi oleh The Aesthetics Skin. Layanan ini bertujuan untuk membantu peserta memahami kondisi kulit mereka serta mendapatkan rekomendasi perawatan yang tepat agar kulit tetap sehat dan terawat.

Tak hanya itu, acara ini juga menghadirkan sesi pengecekan Indeks Massa Tubuh (BMI) yang difasilitasi oleh Good Doctor. Pemeriksaan ini memungkinkan peserta untuk memahami kondisi kesehatan tubuh mereka sebagai langkah awal menuju gaya hidup yang lebih sehat dan seimbang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189218/mnc_life_dan_bank_jatim-2Ooi_large.jpg
Perkuat Mitigasi Risiko, MNC Life dan Bank Jatim Perluas Layanan Asuransi Jiwa Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188529/mnc_life-eh3T_large.jpg
MNC Life Tegaskan Komitmen Tata Kelola dan Kepatuhan Regulasi OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184812/mnc_life-uzf0_large.jpg
Sambut Ulang Tahun ke-15, MNC Life Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Karyawan Park Hyatt Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/622/3185797/mnc_life-1Asi_large.jpg
Wujudkan Festival Aman dan Nyaman, MNC Life Lindungi Ribuan Penonton HelloFello City 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/622/3184089/aftech-3OKE_large.jpg
Wujudkan Fintech Enabler Pertumbuhan Ekonomi-Inklusi Keuangan, MNC Life Dukung Penuh Aftech di BFN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/622/3181474/mnc_life-2tZ8_large.jpg
MNC Life Gelar Kelas Literasi Keuangan untuk Mahasiswa MNC University Fakultas Ekonomi dan Manajemen Kelas Eksekutif
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement