MNC Life Bareng MNC Insurance Gelar NgabubuTreat: Make Up Class untuk Rayakan Hari Perempuan Internasional

JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, PT MNC Life Assurance (MNC Life) dan PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance) mengadakan acara NgabubuTreat: Make Up Class yang diperuntukkan bagi karyawan internal MNC Life dan MNC Insurance. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri serta memberikan pengalaman self-care bagi peserta, tetapi juga sebagai bentuk engagement perusahaan dengan karyawan guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan mendukung kesejahteraan mereka.

Acara yang digelar di iNews Tower, menghadirkan kelas make up eksklusif bersama Make Up Artist (MUA) profesional, di mana peserta dapat belajar teknik make up natural untuk sehari-hari, pemilihan produk yang sesuai dengan jenis kulit, serta trik make up tahan lama dan flawless. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan pelatihan make up untuk berpenampilan profesional, yang dapat mendukung citra diri yang lebih percaya diri dan profesional di lingkungan kerja.

1. Perawatan Kulit

Selain sesi make up, peserta juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengecekan kondisi kulit secara gratis yang difasilitasi oleh The Aesthetics Skin. Layanan ini bertujuan untuk membantu peserta memahami kondisi kulit mereka serta mendapatkan rekomendasi perawatan yang tepat agar kulit tetap sehat dan terawat.

Tak hanya itu, acara ini juga menghadirkan sesi pengecekan Indeks Massa Tubuh (BMI) yang difasilitasi oleh Good Doctor. Pemeriksaan ini memungkinkan peserta untuk memahami kondisi kesehatan tubuh mereka sebagai langkah awal menuju gaya hidup yang lebih sehat dan seimbang.