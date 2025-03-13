BNI Tambah Alokasi Mudik Gratis 2025 Dua Kali Lipat

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menambah target peserta Mudik Gratis 2025 hampir dua kali lipat dari realisasi tahun lalu sebanyak 3.121 menjadi 6.050 pemudik. Hal ini menjadi wujud nyata kontribusi BNI dalam peduli sosial termasuk mendukung kelancaran arus mudik lebaran dengan menggunakan angkutan massal.

BNI berpartisipasi dalam Program Mudik Gratis 2025 bersama Kementerian BUMN dengan tema Mudik Aman Sampai Tujuan. Perseroan menyediakan 121 bus tujuan Purwokerto, Semarang, Yogyakarta via Solo, Surabaya, Malang, Lampung, Palembang, dan Padang.

1. Mudik Gratis

Keberangkatan mudik gratis rencananya dilakukan di area GBK Jakarta, pada Kamis 27 Maret 2025, diikuti seremoni pelepasan di sejumlah Kantor Wilayah BNI di Jabodetabek. Kegiatan tersebut merupakan sinergi bersama BUMN lainnya yang akan dilakukan secara serempak.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengatakan, Mudik Gratis BUMN 2025 merupakan dukungan BNI terhadap kelancaran arus mudik dan turut membantu masyarakat yg ingin kembali ke kampung halamannya secara aman.

"BNI turut berkontribusi dan memberikan solusi angkutan publik nyaman bagi masyarakat yang ingin kembali ke kampung halaman disaat mobilisasi meningkat di setiap momen lebaran" kata Okki.