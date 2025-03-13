Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Debt Collector Kartu Kredit Boleh Datang ke Rumah?

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |23:27 WIB
Apakah Debt Collector Kartu Kredit Boleh Datang ke Rumah?
Apakah Debt Collector Kartu Kredit Boleh Datang ke Rumah? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah debt collector kartu kredit boleh datang ke rumah? Kehadiran debt collector yang datang langsung ke rumah untuk menagih utang kartu kredit sering kali menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. 

Kerap muncul pertanyaan apakah debt collector kartu kredit boleh datang kerumah? bagaimana menurut hukum dan etika? Mari kita telaah lebih lanjut mengenai hal ini yang dikutip dari berbagai sumber dan dirangkum oleh Okezone pada Kamis (13/3/2025).

1. Aturan Penagihan oleh Debt Collector

Penagihan utang oleh debt collector diatur dalam beberapa regulasi untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan hukum dan etika. Meskipun tidak ada undang-undang khusus yang mengatur profesi debt collector, peraturan terkait penagihan utang dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan. Misalnya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. 

2. Etika dan Batasan Penagihan

Dalam menjalankan tugasnya, debt collector wajib mematuhi etika dan batasan tertentu, antara lain:

Identitas Resmi: Debt collector harus memiliki identitas resmi dan surat tugas dari lembaga keuangan terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mewakili pihak kreditur. 

Waktu Penagihan: Penagihan hanya boleh dilakukan pada jam kerja, yaitu pukul 08.00-20.00 waktu setempat. Penagihan di luar jam tersebut dianggap melanggar etika. 

Perilaku Penagihan: Debt collector dilarang menggunakan ancaman atau kekerasan, baik verbal maupun fisik, dalam proses penagihan. Tindakan intimidasi semacam itu dapat dikenakan sanksi pidana. 

Lokasi Penagihan: Penagihan harus dilakukan di alamat yang tertera dalam data debitur, seperti alamat rumah atau kantor. Penagihan di tempat lain tanpa persetujuan debitur tidak diperbolehkan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement