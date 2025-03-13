5 Perusahaan Milik Anthony Salim, Salah Satu 9 Naga di Indonesia yang Temui Prabowo di Istana

JAKARTA - Perusahaan milik Anthony Salim, salah satu 9 Naga di Indonesia yang temui Prabowo di Istana sempat jadi perhatian publik Tanah Air.

Beberapa waktu ini, Presiden RI, Prabowo Subianto mengundang 9 Naga Indonesia ke Istana Kepresidenan Jakarta. Tujuan dari pertemuan ini adalah membicarakan strategi memperluas lapangan pekerjaan di Indonesia.

Salah satu nama yang menyita perhatian adalah Anthony Salim. Ia datang dengan delapan konglomerat lainnya, macam Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Widjaja, Dato Sri Tahir, James Riady, Tomy Winata, hingga Ray Dalio.

Anthony Salim dikenal sebagai konglomerat Tanah Air yang memiliki banyak perusahaan dan bergerak di berbagai bidang.

Lantas, apa saja perusahaan yang dimiliki oleh Anthony Salim tersebut? Berikut ulasannya.

1. PT Medco Energi Internasional Tbk

PT Medco Energi Internasional Tbk merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group dan telah terdaftar di bursa sejak 13 September 1994.

Adapun perusahaan yang telah beroperasi sejak 13 Desember 1980 ini bergerak pada sektor eksplorasi dan produksi minyak serta gas bumi.

2. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri otomotif.

Kegiatan utama dari salah satu perusahaan bagian dari Salim Group ini adalah perakitan dan distribusi kendaraan, bus, truk dan alat berat dan komponen terkait,

Berbagai merk mobil pun dirakit di perusahaan ini, antara lain Audi, Datsun, Foton, Hino, infiniti, John Deere, Kalmar, Manitou, Nissan, Renault, Renault Trucks, Saonon, SDLG, Suzuki, Volkswagen, Volvo Construction Equipment, Volvo Trucks dan Zoomlion.