Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

5 Perusahaan Milik Anthony Salim, Salah Satu 9 Naga di Indonesia yang Temui Prabowo di Istana

Wikku D Nugroho , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |22:05 WIB
5 Perusahaan Milik Anthony Salim, Salah Satu 9 Naga di Indonesia yang Temui Prabowo di Istana
5 Perusahaan Milik Anthony Salim, Salah Satu 9 Naga di Indonesia yang Temui Prabowo di Istana (Foto:
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan milik Anthony Salim, salah satu 9 Naga di Indonesia yang temui Prabowo di Istana sempat jadi perhatian publik Tanah Air. 

Beberapa waktu ini, Presiden RI, Prabowo Subianto mengundang 9 Naga Indonesia ke Istana Kepresidenan Jakarta. Tujuan dari pertemuan ini adalah membicarakan strategi memperluas lapangan pekerjaan di Indonesia. 

Salah satu nama yang menyita perhatian adalah Anthony Salim. Ia datang dengan delapan konglomerat lainnya, macam Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Widjaja, Dato Sri Tahir, James Riady, Tomy Winata, hingga Ray Dalio. 

Anthony Salim dikenal sebagai konglomerat Tanah Air yang memiliki banyak perusahaan dan bergerak di berbagai bidang. 

Lantas, apa saja perusahaan yang dimiliki oleh Anthony Salim tersebut? Berikut ulasannya. 

1. PT Medco Energi Internasional Tbk 

PT Medco Energi Internasional Tbk merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group dan telah terdaftar di bursa sejak 13 September 1994. 

Adapun perusahaan yang telah beroperasi sejak 13 Desember 1980 ini bergerak pada sektor eksplorasi dan produksi minyak serta gas bumi. 

2. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk 

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri otomotif. 

Kegiatan utama dari salah satu perusahaan bagian dari Salim Group ini adalah perakitan dan distribusi kendaraan, bus, truk dan alat berat dan komponen terkait, 

Berbagai merk mobil pun dirakit di perusahaan ini, antara lain Audi, Datsun, Foton, Hino, infiniti, John Deere, Kalmar, Manitou, Nissan, Renault, Renault Trucks, Saonon, SDLG, Suzuki, Volkswagen, Volvo Construction Equipment, Volvo Trucks dan Zoomlion. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190243/hartono-QcaN_large.jpg
Perusahaan Milik Hartono Bersaudara, Hasilkan Kekayaan Rp731,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190159/budi_hartono-4M19_large.jpg
Segini Total Harta Kekayaan Hartono Bersaudara yang Resmi Jadi Orang Terkaya Nomor 1 Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/455/3190100/orang_terkaya_di_indonesia-zLak_large.png
10 Orang Paling Tajir Indonesia 2025, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189879/orang_terkaya_di_indonesia-eR3X_large.jpg
Siapa Orang Terkaya di Indonesia? Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189860/orang_terkaya_di_indonesia-gbG4_large.png
Kekayaan 50 Orang Terkaya RI Tembus Rp5.093,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188793/orang_kaya-U8S0_large.jpg
Viral, Crazy Rich Asal Swedia Johan Eliasch Borong 400 Ribu Hektar Hutan Agar Tak Ditebang Sembarangan 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement