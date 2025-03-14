Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Yuk #BisaLebih Seru Ramadhan Bareng Pegadaian di 61 Lokasi Festival Ramadan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |17:14 WIB
Yuk #BisaLebih Seru Ramadhan Bareng Pegadaian di 61 Lokasi Festival Ramadan
PT Pegadaian meriahkan bulan Ramadhan melalui Festival Ramadan yang dipersembahkan kepada nasabah dan masyarakat umum dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1446 H (Foto: Dok Pegadaian)
A
A
A

Okezone - PT Pegadaian meriahkan bulan Ramadhan melalui Festival Ramadan yang dipersembahkan kepada nasabah dan masyarakat umum dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 H. Festival Ramadan telah berlangsung mulai dari 1 Maret 2025 lalu di 61 titik lokasi di berbagai wilayah Indonesia. 

Mengusung konsep pasar rakyat, Festival Ramadan Pegadaian diselenggarakan secara masif dan diisi kegiatan seperti Bazar UMKM, Tabligh Akbar, Seminar Haji, Seminar Emas, Literasi Keuangan, Santunan Anak Yatim, Ngabuburit Bareng Pegadaian, Kultum, hingga hiburan menarik lainnya. 

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk, Elvi Rofiqotul Hidayah mengatakan acara tahunan yang dihelat setiap bulan puasa ini bertujuan untuk menghibur dan sebagai ajang silaturahmi dengan memberikan pengalaman berbeda kepada masyarakat agar lebih mengenal Pegadaian melalui berbagai macam acara dan hiburan yang merakyat.

“Festival Ramadhan Pegadaian tidak hanya menjadi ajang untuk merayakan bulan suci, namun juga langkah strategis untuk memperkenalkan produk kreatif UMKM melalui Bazaar UMKM, serta lebih dekat dengan masyarakat agar bisa lebih mengenal berbagai program dan produk Pegadaian,” ujar Elvi (14/03/2025).

Melalui Festival Ramadan diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang terlibat dapat menerima banyak manfaat. Tidak hanya memberikan literasi dan informasi terkait produk dan program, kegiatan ini juga menjadi komitmen Pegadaian dalam mendukung UMKM naik kelas, sekaligus berbagi dengan sesama melalui santunan untuk masyarakat yang membutuhkan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190478//new_year_2026-nSfO_large.jpg
Countdown Party Nuansa 80-an di ibis Jakarta Raden Saleh, Ada Voucher Menginap di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/391/3190442//bernadya-yxZU_large.JPG
Panggung Soundrenaline Sana Sini di Jakarta Hadirkan Festival Musik dan Seni di Berbagai Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/16/3190439//huawei_hadirkan_service_giving_season_2025-2vBl_large.jpg
Apresiasi Kebersamaan dengan Pelanggan, HUAWEI Hadirkan Service Giving Season 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/205/3190275//grup_musik_no_na_saat_tampil_di_spotify_wrapped_2025-JdAM_large.jpg
Spotify Wrapped 2025 Ungkap Artis hingga Podcast Favorit Pendengar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190262//shopee_live_superstar_11_12_des_2025-VLTh_large.jpg
Artis dan Live Streamer Ini Pandu Shopee Live Superstar, Produk Terjual hingga 16 Kali Lipat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190235//simbolis_penyerahan_bantuan_oleh_vp_tjsl_pt_pelindo_terminal_petikemas-TSsl_large.jpeg
Pelindo Petikemas Terapkan Teknologi Terumbu Buatan APR, Dorong Wisata Karimunjawa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement