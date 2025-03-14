Yuk #BisaLebih Seru Ramadhan Bareng Pegadaian di 61 Lokasi Festival Ramadan

PT Pegadaian meriahkan bulan Ramadhan melalui Festival Ramadan yang dipersembahkan kepada nasabah dan masyarakat umum dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1446 H (Foto: Dok Pegadaian)

Okezone - PT Pegadaian meriahkan bulan Ramadhan melalui Festival Ramadan yang dipersembahkan kepada nasabah dan masyarakat umum dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 H. Festival Ramadan telah berlangsung mulai dari 1 Maret 2025 lalu di 61 titik lokasi di berbagai wilayah Indonesia.

Mengusung konsep pasar rakyat, Festival Ramadan Pegadaian diselenggarakan secara masif dan diisi kegiatan seperti Bazar UMKM, Tabligh Akbar, Seminar Haji, Seminar Emas, Literasi Keuangan, Santunan Anak Yatim, Ngabuburit Bareng Pegadaian, Kultum, hingga hiburan menarik lainnya.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk, Elvi Rofiqotul Hidayah mengatakan acara tahunan yang dihelat setiap bulan puasa ini bertujuan untuk menghibur dan sebagai ajang silaturahmi dengan memberikan pengalaman berbeda kepada masyarakat agar lebih mengenal Pegadaian melalui berbagai macam acara dan hiburan yang merakyat.

“Festival Ramadhan Pegadaian tidak hanya menjadi ajang untuk merayakan bulan suci, namun juga langkah strategis untuk memperkenalkan produk kreatif UMKM melalui Bazaar UMKM, serta lebih dekat dengan masyarakat agar bisa lebih mengenal berbagai program dan produk Pegadaian,” ujar Elvi (14/03/2025).

Melalui Festival Ramadan diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang terlibat dapat menerima banyak manfaat. Tidak hanya memberikan literasi dan informasi terkait produk dan program, kegiatan ini juga menjadi komitmen Pegadaian dalam mendukung UMKM naik kelas, sekaligus berbagi dengan sesama melalui santunan untuk masyarakat yang membutuhkan.