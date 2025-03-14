Prabowo Tambah Dana Riset Perguruan Tinggi 1 Persen PDB, Ini Alasannya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meningkatkan dana penelitian untuk perguruan tinggi di Indonesia hingga sebesar 1% dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini untuk mewujudkan kebangkitan ekonomi dan industri nasional.



1. Untuk Kesejahteraan Dosen



Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto usai menghadiri pertemuan dan panel diskusi antara Presiden, rektor dan para pimpinan perguruan tinggi negeri/swasta.

“Presiden tentu menginginkan peningkatan kesejahteraan bagi para dosen, termasuk sebenarnya juga peningkatan dana-dana penelitian,” kata Brian saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta dikutip Antara, Jumat (14/3/2025).



2. Prabowo Harap Dana Riset Bisa Meningkat

