JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meningkatkan dana penelitian untuk perguruan tinggi di Indonesia hingga sebesar 1% dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini untuk mewujudkan kebangkitan ekonomi dan industri nasional.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto usai menghadiri pertemuan dan panel diskusi antara Presiden, rektor dan para pimpinan perguruan tinggi negeri/swasta.
“Presiden tentu menginginkan peningkatan kesejahteraan bagi para dosen, termasuk sebenarnya juga peningkatan dana-dana penelitian,” kata Brian saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta dikutip Antara, Jumat (14/3/2025).
Brian mengatakan bahwa ada harapan dari Presiden agar dana penelitian di Indonesia bisa meningkat, misalnya Korea Selatan yang mengalokasikan anggaran hingga sebesar 4 persen dari PDB mereka untuk penelitian.