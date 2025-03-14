Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kejebak Macet, Gibran Hampir Naik Motor ke Acara Bukber Bareng Kadin di JCC

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |21:58 WIB
Kejebak Macet, Gibran Hampir Naik Motor ke Acara Bukber Bareng Kadin di JCC
Kejebak Macet, Gibran Hampir Naik Motor ke Acara Bukber Bareng Kadin di JCC (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengaku kejebak macet saat menuju ke acara Buka Puasa Bersama pengurus Kadin di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025). Bahkan dia ingin menggunakan sepeda motor karena perjalanan mengalami kemacetan yang cukup parah.

"Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya, tadi hampir saja saya ke sini naik motor mas, karena saking macetnya," kata Gibran dalam sambutannya.

Meski tetap menggunakan mobil ke acara tersebut, Gibran bersyukur dirinya tetap bisa datang sebelum adzan magrib.

"Tapi Alhamdulillah bisa datang sebelum jam 6 (18.00 WIB)," kata Gibran.

Dalam pidatonya penutupannya Gibran pun menyampaikan pantun yang dikhususkan untuk Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie. Pada isi pantun itu, dia berharap Kadin Indonesia bisa memajukan ekonomi di Indonesia dan membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan.

 

1 2
Telusuri berita finance lainnya
