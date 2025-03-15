Tol Trans Sumatera Lampung-Aceh Siap Dilintasi Pemudik Lebaran 2025

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan infrastruktur jalan Tol Trans Sumatera siap untuk menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Tol Trans Sumareta akan tersambung dari Lampung sampai Aceh.

1. Cek Jalur Mudik Trans Sumatera

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, jalur tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh siap digunakan pemudik dengan kualitas jalan yang layak. Adapun saat ini beberapa perbaikan di ruas jalan masih dilakukan untuk meningkatkan kemantapan jalan.

"Meskipun ada beberapa ruas yang belum tersambung, tetapi kehadiran Tol Trans Sumatera ini menarik minat para pemudik untuk membawa kendaraan pribadi," ujarnya, Sabtu (15/3/2025).

2. H-10 Lebaran Tidak Ada Perbaikan Jalan

Wamen Diana menekankan percepatan perbaikan jalan di ruas tol maupun di jalan nasional. Taregtnya H-10 lebaran tidak ada lagi proses perbaikan jalan yang masih dikerjakan.

"Saya minta jalan yang berlubang segera ditangani dan semua pekerjaan bisa selesai pada H-10 Lebaran supaya tidak mengganggu arus mudik," ungkap Wamen.