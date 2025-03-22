Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadwal Lengkap Libur dan Cuti Bersama Lebaran 2025

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |06:13 WIB
Jadwal Lengkap Libur dan Cuti Bersama Lebaran 2025
Cuti Bersama Lebaran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Simak jadwal libur dan cuti bersama Lebaran 2025 untuk anak sekolah, ASN, dan pegawai swasta. Pada Lebaran 2025, Pemerintah sudah menetapkan jadwal libur Lebaran 2025 dengan total 19 hari cuti bersama.

Keputusan tersebut selaras dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang sudah ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

Adapun untuk perkiraan perayaan Hari Raya Idul Fitri akan jatuh pada tanggal 31 Maret setelah ibadah puasa sudah dimulai sejak 1 Maret 2025. Namun penetapan Hari Raya Idul Fitri tetaplah ditentukan oleh terlihatnya hilal.

1.  Cuti Bersama Lebaran 2025

Pemerintah telah menetapkan keputusan untuk memberikan cuti bersama pada Lebaran 2025 yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, dengan rincian terdapat 4 hari cuti bersama Lebaran 2025 dengan libur Idul Fitri 2025 selama 2 hari.

Hal ini diberikan setiap tahunnya oleh Pemerintah sebagai wujud implementasi untuk mendukung perayaan besar beragama salah satunya adalah momen Idul Fitri. Berikut ini tanggal lengkapnya.

 

Halaman:
1 2 3
