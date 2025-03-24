MNC Digital Entertainment (MSIN) Masuk dalam FTSE Global Equity Indeks

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) grup konten dan hiburan digital terbesar di Indonesia masuk dalam FTSE Global Equity Index Small-Cap, yang berlaku mulai hari ini, 24 Maret 2025.

Pencapaian ini menggambarkan posisi MSIN yang luar biasa dalam lanskap hiburan dan media digital. MSIN dikenal dengan produksi dan distribusi kontennya yang tak tertandingi, menawarkan konten-konten terbaik di semua genre dengan output produksi tahunan tertinggi, didukung oleh infrastruktur studio yang paling terintegrasi dan terpadu, disebut Movieland. Selain itu, Perseroan memiliki banyak artis dibawah manajemennya dan operasi media sosial yang terbesar, termasuk label musik dan publishing.

Sebagai grup hiburan digital terkemuka, MSIN mengoperasikan platform streaming OTT terbesar di Indonesia (AVOD - RCTI+ dan SVOD - Vision+), melayani lebih dari 100 juta pengguna aktif, 3,3 juta pelanggan berbayar, dan hampir 2,1 milyar putaran (plays). Dalam setahun terakhir saja, jumlah transaksi pada platform OTT MSIN telah melonjak hampir lima kali lipat, meningkat dari 1,1 juta menjadi 5,4 juta transaksi.

Pada tahun 2024, pendapatan OTT dari iklan dan langganan telah berkontribusi sebesar 43% terhadap total pendapatan MSIN yang mencapai Rp3,5 triliun. Masuknya MSIN ke dalam FTSE Global Equity Index kategori Small-Cap ini menyoroti pertumbuhan dan kepemimpinan MSIN yang berkelanjutan di sektor hiburan digital. Perseroan tetap berkomitmen untuk meningkatkan penawarannya dan memperluas jangkauannya, memastikan masa depan yang dinamis sebagai pemimpin industri.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)