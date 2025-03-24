IHSG Sempat Anjlok Jelang Pengumuman Struktur Danantara, Rosan Buka Suara

JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengatakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru mengalami kenaikan pada saat pengumuman struktur Danantara.

1. Soal Anjloknya IHSG pada Pengumuman Danantara

Penegasan ini diungkapkan Rosan ketika merespon awak media yang menanyakan perihal anjloknya IHSG sebelum pengumuman struktur Danantara.

"Kalau dilihat memang kan tadi pagi turun, sekarang pas pengumuman dengan Danantara justru naik kok," kata Rosan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025).