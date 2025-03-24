Ada 20 Nama yang Hadir saat Pengurus Danantara Diumumkan, Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA - Ada 20 nama pengurus yang akan masuk Badan Pengelola Badan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Hal ini terungkap saat sejumlah tokoh hadir dalam konferensi pers terkait pengumuman kepengurusan lengkap BPI Danantara di kawasan Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).

Pantauan Okezone, di lokasi mereka yang hadir di antaranya, Kepala Badan Pelaksana/Chief Executive Officer (CEO) Rosan Roeslani, Holding Operasional/Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria, Holding Investasi/Chief Investment Officer (CIO) Pandu Patria Sjahrir.

Di luar ketiga nama yang telah mengisi posisi Dewan Pelaksana Danantara, berikut nama-nama yang juga hadir dalam pengumuman pengurus Danantara:

Rosan Roeslani

Dony Oskaria

Pandu Patria Sjahrir

Hexana Tri Sasongko

Stefanus Ade

Bono Daru Adji

Djamal Attamimi

Agus Dwi Handaya

Sanjay Bharwani

Reza Yamora Siregar