JAKARTA - Ada 20 nama pengurus yang akan masuk Badan Pengelola Badan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Hal ini terungkap saat sejumlah tokoh hadir dalam konferensi pers terkait pengumuman kepengurusan lengkap BPI Danantara di kawasan Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).
Pantauan Okezone, di lokasi mereka yang hadir di antaranya, Kepala Badan Pelaksana/Chief Executive Officer (CEO) Rosan Roeslani, Holding Operasional/Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria, Holding Investasi/Chief Investment Officer (CIO) Pandu Patria Sjahrir.
Di luar ketiga nama yang telah mengisi posisi Dewan Pelaksana Danantara, berikut nama-nama yang juga hadir dalam pengumuman pengurus Danantara:
Rosan Roeslani
Dony Oskaria
Pandu Patria Sjahrir
Hexana Tri Sasongko
Stefanus Ade
Bono Daru Adji
Djamal Attamimi
Agus Dwi Handaya
Sanjay Bharwani
Reza Yamora Siregar