HOME FINANCE HOT ISSUE

Ray Dalio, Helman Sitohang hingga Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Jadi Dewan Penasihat Danantara 

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |13:08 WIB
Ray Dalio, Helman Sitohang hingga Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Jadi Dewan Penasihat Danantara 
Ray Dalio, Helman Sitohang hingga Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Jadi Dewan Penasihat Danantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nama-nama yang resmi mengisi posisi Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Tokoh global tersebut diumumkan langsung Chief Executive Officer (CEO) Rosan Roeslani dalam sesi konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).

Adapun nama-nama yang berasal dari negara luar dan dipercaya mengisi bangku Dewan Penasihat Danantara antara lain Raymond Thomas Dalio alias Ray Dalio konglomerat asal Amerika Serikat (AS).

“Ray Dalio masuk ke Dewan Penasehat Danantara,” ujar Rosan saat memaparkan pengurus lengkap Danantara.

Danantara

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
