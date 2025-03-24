Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita Rosan Soal Penentuan Pengurus Danantara, Track Record Jelas dan Bersih

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |19:48 WIB
Cerita Rosan Soal Penentuan Pengurus Danantara, Track Record Jelas dan Bersih
Cerita CEO Danantara Soal Penetapan Pengurus. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengakui puluhan nama yang masuk pengurus Danantara dipilih melalui proses panjang. Rosan mengaku tidak mudah menentukan sosok yang dinilai tepat untuk mengisi struktur organisasi Sovereign Wealth Fund tersebut. 

1. Pengurus Danantara Lalui Proses Panjang

Sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, kepengurusan lengkap Danantara baru diumumkan pada hari ini. 

"Ini sudah melalui suatu proses yang panjang. Saya ingat, Danantara diluncurkan tanggal 24, dan hari ini tanggal 24, tepat sebulan, untuk membentuk tim, yang ternyata berdasarkan meritokrasi, berdasarkan nama-nama yang baik, itu membutuhkan waktu," ujar Rosan saat konferensi pers di di Gedung Graha Cimb Niaga, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025). 

2. Pengurus Danantara Bersih dan Jelas

Kendati, banyak pihak menanti susunan lengkap pengurus Danantara sejak badan ini diluncurkan, lelaki yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM menilai menentukan pengurus bukan hal mudah. 

Apalagi, pemerintah mencari sosok yang punya kompetensi, rekam jejak (track record) yang jelas dan bersih. 

"Ternyata untuk mendapatkan orang-orang yang baik, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memang sesuai dengan kompetensinya, dan mempunyai track record yang jelas dan bersih, itu ternyata harus kami akui tidak mudah," paparnya.

3. Prinsip Danantara

Senada, COO Danantara Dony Oskaria menekankan bahwa proses penunjukkan dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik dan tanpa intervensi kepentingan tertentu. 

Pemilihan para eksekutif dilakukan secara objektif, sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan. 

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun Sovereign Wealth Fund yang mengedepankan transparansi dan tata kelola yang baik good governance), memastikan bahwa Danantara beroperasi secara profesional dalam mendukung pembangunan nasional. 

“Semua yang terpilih telah melalui proses seleksi ketat yang dilakukan oleh konsultan SDM global (global headhunter) berdasarkan profesionalisme, kompetensi, dan integritas,” ucap Dony.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191188//kepala_bp_bumn_dan_dirut_bri-1hYj_large.jpg
Pemulihan Pascabencana, Danantara dan BRI Terjun Langsung ke Lokasi Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809//rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190777//pertamina-0JOt_large.jpg
Punya Nilai Strategis di Mata Investor, Pertamina Perkuat Reputasi Global Pakai Strategi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190771//purbaya-pSyJ_large.jpg
Purbaya Tolak Bos Danantara, Tak Beri Insentif Pajak Aksi Korporasi BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/470/3190491//rosan-5cNe_large.jpg
Indonesia Beli Hotel dan Tanah untuk Kampung Haji di Makkah, Jarak 2,5 Km dari Masjidil Haram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/470/3190094//danantara_indonesia-lEbf_large.jpg
Danantara Akuisisi Hotel dan Lahan Strategis 2 Km dari Masjidil Haram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement