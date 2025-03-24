Berapa Hari Libur Lebaran 2025?

JAKARTA - Berapa hari libur Lebaran 2025? Pemerintah telah menetapkan jadwal libur nasional dan cuti Lebaran 2025.

Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Lebaran 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, berikut adalah rincian hari libur nasional dan cuti bersama untuk Lebaran 2025:

Senin, 31 Maret 2025: Libur Nasional Idul Fitri 1446 H

Selasa, 1 April 2025: Libur Nasional Idul Fitri 1446 H

Rabu, 2 April 2025: Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H

Kamis, 3 April 2025: Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H

Jumat, 4 April 2025: Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H

Sabtu, 5 April 2025: Akhir Pekan

Minggu, 6 April 2025: Akhir Pekan

Senin, 7 April 2025: Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H

Dengan demikian, total libur Lebaran bagi pegawai negeri dan swasta mencapai delapan hari berturut-turut, memberikan kesempatan yang cukup bagi masyarakat untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga dan sanak saudara.

Libur Lebaran 2025 Berdekatan dengan Libur Nyepi

Menariknya, libur Lebaran tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada akhir Maret 2025. Berikut adalah rincian libur Nyepi:

Jumat, 28 Maret 2025: Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

Sabtu, 29 Maret 2025: Libur Nasional Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

Minggu, 30 Maret 2025: Akhir Pekan

Kedekatan antara libur Nyepi dan Lebaran ini memungkinkan masyarakat untuk menikmati masa liburan yang lebih panjang, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas, termasuk mudik atau berwisata.