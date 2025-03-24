Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Hari Libur Lebaran 2025? 

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |22:30 WIB
Berapa Hari Libur Lebaran 2025? 
Berapa hari libur Lebaran 2025? (Foto: okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Berapa hari libur Lebaran 2025? Pemerintah telah menetapkan jadwal libur nasional dan cuti Lebaran 2025. 

Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Lebaran 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, berikut adalah rincian hari libur nasional dan cuti bersama untuk Lebaran 2025:

Senin, 31 Maret 2025: Libur Nasional Idul Fitri 1446 H

Selasa, 1 April 2025: Libur Nasional Idul Fitri 1446 H

Rabu, 2 April 2025: Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H

Kamis, 3 April 2025: Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H

Jumat, 4 April 2025: Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H

Sabtu, 5 April 2025: Akhir Pekan

Minggu, 6 April 2025: Akhir Pekan

Senin, 7 April 2025: Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H

Dengan demikian, total libur Lebaran bagi pegawai negeri dan swasta mencapai delapan hari berturut-turut, memberikan kesempatan yang cukup bagi masyarakat untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga dan sanak saudara.

Libur Lebaran 2025 Berdekatan dengan Libur Nyepi

Menariknya, libur Lebaran tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada akhir Maret 2025. Berikut adalah rincian libur Nyepi:

Jumat, 28 Maret 2025: Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

Sabtu, 29 Maret 2025: Libur Nasional Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

Minggu, 30 Maret 2025: Akhir Pekan

Kedekatan antara libur Nyepi dan Lebaran ini memungkinkan masyarakat untuk menikmati masa liburan yang lebih panjang, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas, termasuk mudik atau berwisata.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/622/3187227//cuti_bersama-TgbU_large.jpg
Jadwal Tanggal Merah dan Daftar Cuti Bersama Desember 2025, Ada 4 Hari Long Weekend
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185675//kalender_2026-Xhqa_large.jpg
Berikut Kalender 2026, dari Libur Nasional hingga Cuti Bersama  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/622/3185506//kalender_2026-qfFC_large.jpg
Kalender 2026: Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Long Weekend
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171652//kalender_2026-2qRD_large.jpg
Daftar 17 Hari Libur Nasional dan 8 Cuti Bersama 2026, Banyak Long Weekend
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163243//pekerja-aE5N_large.jpg
Cuti Bersama 18 Agustus 2025, Ini Aturannya untuk PNS dan Pekerja Swasta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162789//tenaga_kerja-hRFr_large.jpg
Cuti Bersama 18 Agustus 2025: PNS Libur, Swasta Masuk
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement