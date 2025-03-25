Ini Susunan Direksi dan Komisaris Terbaru Bank Mandiri

JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merombak direksi dan komisaris perseroan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar hari ini.

Namun demikian, posisi Darmawan Junaidi tetap dipertahankan sebagai Direktur Utama Bank Mandiri. Pergantian terjadi pada posisi Wakil Direktur Utama, di mana Alexandra Askandar digantikan oleh Riduan.

Selain itu, Novita Widya Anggraini, yang sebelumnya menjabat sebagai direksi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, kini bergabung dalam jajaran direksi Bank Mandiri sebagai Direktur Keuangan.

Dua bankir Bank Mandiri, Rohan Hafas dan Agus Dwi Handaya, juga ditunjuk sebagai pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Berikut susunan direksi dan komisaris Bank Mandiri:

Direksi Bank Mandiri

Direktur Utama: Darmawan Junaidi

Wakil Direktur Utama: Riduan

Direktur Corporate Banking: Mochamad Rizaldi

Direktur Commercial Banking: Totok Priyambodo

Direktur Treasury & International Banking: Ari Rizaldi

Direktur Jaringan & Retail Banking: Jan Winston

Direktur Consumer: Saptari

Direktur Keuangan: Novita Widya Anggraini

Direktur Operation: Toni E.B. Subari

Direktur Information Technology: Timothy Utama

Direktur Human Capital: Eka Fitria