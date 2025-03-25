Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ini Susunan Direksi dan Komisaris Terbaru Bank Mandiri

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |17:17 WIB
Ini Susunan Direksi dan Komisaris Terbaru Bank Mandiri
Susunan Direksi dan Komisaris Terbaru Bank Mandiri. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merombak direksi dan komisaris perseroan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar hari ini. 

Namun demikian, posisi Darmawan Junaidi tetap dipertahankan sebagai Direktur Utama Bank Mandiri. Pergantian terjadi pada posisi Wakil Direktur Utama, di mana Alexandra Askandar digantikan oleh Riduan.

Selain itu, Novita Widya Anggraini, yang sebelumnya menjabat sebagai direksi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, kini bergabung dalam jajaran direksi Bank Mandiri sebagai Direktur Keuangan.

Dua bankir Bank Mandiri, Rohan Hafas dan Agus Dwi Handaya, juga ditunjuk sebagai pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Berikut susunan direksi dan komisaris Bank Mandiri: 

Direksi Bank Mandiri

Direktur Utama: Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama: Riduan
Direktur Corporate Banking: Mochamad Rizaldi
Direktur Commercial Banking: Totok Priyambodo
Direktur Treasury & International Banking: Ari Rizaldi
Direktur Jaringan & Retail Banking: Jan Winston
Direktur Consumer: Saptari
Direktur Keuangan: Novita Widya Anggraini
Direktur Operation: Toni E.B. Subari
Direktur Information Technology: Timothy Utama
Direktur Human Capital: Eka Fitria

 

