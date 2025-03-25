Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Pengemudi Ojol Dapat THR Cuma Rp105 Perak

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |18:05 WIB
Viral Pengemudi Ojol Dapat THR Cuma Rp105 Perak
Viral pengemudi ojol dapat THR cuma Rp105 perak. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Viral pengemudi ojol dapat THR cuma Rp105 perak. Jagat media sosial dihebohkan dengan unggahan seorang pengemudi ojek online (ojol) yang mengaku hanya menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp105. Nominal yang sangat kecil ini langsung memicu perdebatan di kalangan netizen dan komunitas pengemudi ojol.

Tidak hanya satu atau dua orang, beberapa pengemudi ojol lain juga membagikan tangkapan layar saldo THR mereka. Ada yang mendapat ratusan ribu, bahkan hingga Rp900 ribu. Namun, yang paling mengejutkan adalah sejumlah mitra yang hanya menerima THR dengan nominal tidak masuk akal, seperti Rp 105 atau Rp50 perak.

Perbedaan Besaran THR di Kalangan Pengemudi Ojol

Dari berbagai unggahan yang beredar di media sosial, perbedaan nominal THR ini menjadi bahan diskusi panas. Beberapa fakta yang muncul dari fenomena ini antara lain:

Variasi Nominal THR: Ada pengemudi yang menerima hingga Rp900 ribu, sementara yang lain hanya mendapat recehan, seperti Rp105 atau bahkan Rp50 perak.

Kritik Netizen: Sejumlah netizen menyindir bahwa jumlah Rp105 bahkan tidak cukup untuk membayar toilet umum. Mereka juga mempertanyakan sistem perhitungan bonus dari perusahaan aplikator.

Berdasarkan Performa?: Pihak perusahaan, seperti Gojek dan Grab, menyatakan bahwa besaran THR dihitung berdasarkan performa dan jumlah perjalanan yang diselesaikan oleh pengemudi. Semakin tinggi performa, semakin besar bonus yang diterima.

Tanggapan Perusahaan dan Pengemudi Ojol

Pihak Gojek dan Grab mengklaim bahwa sistem pemberian THR ini sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Bonus ini dihitung berdasarkan kontribusi pengemudi dalam periode tertentu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah perjalanan dan keaktifan dalam bekerja.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/622/3191951//gopay-8RAv_large.jpg
Pengguna GoPay Bisa Tahu Kilas Balik Keuangan 2025, Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190475//goto-O9Th_large.jpg
Dimulai Januari 2026, Driver Gojek dan Keluarga Lulusan D3-S1 Bisa Cari Kerja Lewat Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189279//gojek-nB6U_large.jpg
Cara Cek Gojek Wrapped 2025: Intip Total Transaksi dan Riwayat Perjalanan Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189094//goto-ONeC_large.jpg
GoTo Tanggung Iuran BPJS TK-Kesehatan Driver Gojek Terbaik Mulai 1 Januari 2026, Ini Kriterianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187710//gojek-ulMz_large.jpg
Ratusan Driver Gojek Penyandang Tunarungu Dapat Rompi Khusus, Ini Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186669//gojek-BD4P_large.jpeg
Danantara Terlibat Merger Grab-GOTO, Rosan: Kita Jaga Kesejahteraan Ojol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement