HOME FINANCE HOT ISSUE

Arus Mudik 2025, Angkutan Barang Didominasi Pengiriman Motor Pemudik

Qonita , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |18:28 WIB
Arus Mudik 2025, Angkutan Barang Didominasi Pengiriman Motor Pemudik
Arus Mudik 2025, Angkutan Barang Didominasi Pengiriman Motor Pemudik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Angkutan barang didominasi pengiriman motor pemudik menjelang puncak arus mudik 2025. Pengiriman sepeda motor ini dikirimkan pemudik untuk memastikan mobilitas di kampung halaman.

“Kita telah memasuki pekan paling sibuk, yaitu masa puncak arus mudik penumpang dan juga pengiriman barang. Pada masa puncak arus mudik seperti ini, tren pengiriman barang retail akan didominasi oleh pengiriman sepeda motor,” papar Direktur Operasi KAI Logistik  Heri Siswanto, Selasa (25/3/2025).

1. Mudik Motor

Heri mengatakan, sebagai upaya peningkatan layanan, kini pelanggan dapat menikmati pengalaman layanan dengan lebih aman dengan hadirnya jaminan perlindungan asuransi.

Asuransi ini diwajibkan untuk seluruh jenis pengiriman sepeda motor dengan premi yang dibayarkan sangat rendah yaitu 0,12% dari nilai barang. Pelanggan kini dapat merasa lebih tenang saat melakukan pengiriman sepeda motor dengan jaminan penggantian kerusakan dan kehilangan selama proses pengiriman.

“Dengan program asuransi ini, pelanggan kini dapat melakukan mudik dengan tenang, tanpa perlu khawatir risiko pengiriman sepeda motor tanpa perlindungan. Layanan ini telah tersedia sejak 21 Maret 2025 untuk seluruh pengiriman sepeda motor ke seluruh tujuan,” lanjut Heri.

 

