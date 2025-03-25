Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

WIKA Buktikan Komitmen Keberlanjutan Konstruksi, Raih Peringkat ESG Global

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |19:33 WIB
WIKA Buktikan Komitmen Keberlanjutan Konstruksi, Raih Peringkat ESG Global
WIKA berhasil meraih ESG atas komitmen, konsistensi, dan prinsip keberlanjutan pada setiap aspek kinerja operasi dan bisnis. (Foto: Okezone.com/WIKA)
JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) menjadi perusahaan konstruksi pertama di Indonesia yang masuk ke dalam penilaian ESG Rating Versi lembaga pemeringkat internasional S&P Global per 20 Maret 2025. WIKA berhasil meraih ESG Score 53/100 atas komitmen, konsistensi, dan prinsip keberlanjutan pada setiap aspek kinerja operasi dan bisnis. 

Hasil skor ini membuat WIKA menduduki peringkat 6 dari seluruh sektor industri di Indonesia dan peringkat 25 di dunia di sektor construction & engineering. Hasil rating ini merupakan cerminan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan tata kelola yang baik di sektor konstruksi.

Selain memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, WIKA juga telah menunjukkan rekam jejak unggul dalam hal penerapan ESG. Hal ini tercermin dalam penilaian dimensi lingkungan WIKA yang memperoleh skor 29 dari rata-rata skor industri 27, serta skor 47 dari rata-rata skor industri 31 untuk dimensi tata kelola ekonomi. 

Sedangkan untuk dimensi sosial WIKA berhasil memperoleh skor 77 dari rata-rata skor industri 28. Capaian ini setara dengan perusahaan infrastruktur internasional seperti Ferrovial SE.  

Hasil skor yang secara keseluruhan berada diatas rata-rata skor industri tersebut menunjukkan keberhasilan Perseroan dalam melakukan transformasi bisnis yang berfokus pada peningkatan tata kelola keberlanjutan, pengembangan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan pekerja. WIKA berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi serta manajemen risiko yang optimal. Selain itu WIKA juga menerapkan teknologi ramah lingkungan di setiap wilayah operasi untuk meminimalisasi dampak lingkungan atas aktivitas konstruksi. 

 

