Waketum Kadin Andi Yuslim Patawari Ungkap Strategi Hadapi Perang Tarif

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga Koordinator Wilayah Kalimantan Timur, Andi Yuslim Patawari. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Indonesia menjadi salah satu negara yang berpotensi terkena dampak negatif dari perang tarif impor Amerika Serikat (AS).

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga Koordinator Wilayah Kalimantan Timur, Andi Yuslim Patawari (AYP). Menurutnya, sejumlah negara saat ini saling serang tarif, sehingga dikhawatirkan memberi dampak buruk bagi Indonesia selaku negara eksportir.

Kendati begitu, Andi memastikan pemerintah dan Kadin tidak berdiam diri melihat situasi perdagangan global yang kian memanas sejak beberapa waktu belakangan.

Pria yang akrab disapa AYP ini menyebut Kadin selaku fasilitator dunia usaha dan serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan tetap mengambil langkah strategis. Misalnya, memberikan kepastian hukum bagi investor agar tetap menanamkan modalnya di dalam negeri.

“Tentu kita berharap bahwa Kadin Indonesia bisa menjadi fasilitator dunia usaha dan investasi karena kita berharap pemerintah Indonesia melakukan peraturan regulasi yang diyakini bisa dijalankan oleh para investor,” ujar Andi Yuslim Patawari saat ditemui di gedung Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (25/3/2025).

Kepastian hukum dan kemudian investasi, lanjut dia, menjadi salah satu cara untuk menghadapi perang tarif. Karena perang tarif internasional adalah sensitivitas tentang geopolitik dunia.