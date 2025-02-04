Perang Tarif Impor Makin Panas, Ketum Kadin: Indonesia Siapkan Strategi Khusus

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump resmi mengenakan tarif impor ke sejumlah negara, termasuk China, Meksiko dan Kanada. Kebijakan tersebut pun sukses mengguncang dunia.



Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyebut Indonesia perlu menyiapkan strategi khusus sebagai langkah defenitif dari semakin panasnya perang tarif impor ini.



1. Buka Pasar Baru



Yang pertama adalah dengan membuka pasar baru di luar AS, meskipun pasar AS sendiri menurut Anindya sebenarnya sama sekali tidak bisa dihindarkan lantaran pasarnya yang sangat besar dan terus berkembang.



"Dibutuhkan diplomat-diplomat yang ulung dan juga para pengusaha yang kreatif untuk bisa menjalin kerjasama dengan Amerika yang mulai dari basis yang sangat rendah," terang Anindya saat dijumpai di Jakarta, Selasa (4/2/2025).