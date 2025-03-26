Intip Harta Kekayaan Raja Terkaya di Dunia Maha Vajiralongkorn

JAKARTA - Harta kekayaan raja terkaya di dunia menarik untuk diketahui. Pada 30 Oktober 2019, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dinobatkan sebagai raja terkaya di dunia.

Vajiralongkorn diketahui lahir pada 28 Juli 1952 sebagai putra satu-satunya dari Raja Bhumibol dan Ratu Sirikit. Dia merupakan anak kedua dari empat bersaudara.

Vajiralongkorn melanjutkan pendidikan tinggi di akademi militer Royal Military College Duntroon, Canberra, Australia. Dia juga berkuliah dengan mengambil kajian militer di University of New South Wales di Australia.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (26/3/2025), Okezone telah merangkum harta kekayaan raja terkaya di dunia, sebagai berikut.

Harta Kekayaan Raja Terkaya di Dunia

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn terkenal karena gaya hidupnya yang mewah dan kehidupan pribadi yang rumit, menyandang gelar raja terkaya di dunia, dengan kekayaan sebesar USD43 miliar atau sekitar Rp627 triliun.

Sebagian besar kekayaannya berasal dari portofolio real estate yang mencakup lebih dari 6.560 hektar (65,6 kilometer persegi) tanah utama dan lebih dari 40.000 perjanjian sewa dengan pengembang di seluruh Thailand.

Kepemilikan propertinya di Bangkok sendiri bernilai lebih dari $30 miliar, menurut majalah Fortune. Ia memiliki lebih dari 23 persen saham Siam Commercial Bank, lembaga keuangan terkemuka di Thailand, serta lebih dari 33 persen saham di konglomerat industri terbesar di negara itu, Siam Cement Group. Jika digabungkan, kepemilikan ini diperkirakan bernilai sekitar USD9 miliar.

Dia juga dilaporkan memiliki 38 pesawat terbang, 300 kendaraan mewah, lebih dari 50 kapal, dan berbagai macam berlian dan batu permata, menurut The Financial Express. Vajiralongkorn, yang namanya berarti "dihiasi dengan permata atau petir," lahir di Bangkok pada tanggal 28 Juli 1952, dari pasangan Raja Bhumibol Adulyadej dan Ratu Sirikit Kitiyakara.

Ayahnya, yang memerintah Thailand selama 70 tahun , diakui oleh Forbes sebagai raja terkaya di dunia selama beberapa tahun. Vajiralongkorn, putra tunggal di antara empat bersaudara, dinyatakan sebagai putra mahkota pada tahun 1972 setelah kakak perempuan tertuanya melepaskan klaimnya atas takhta.