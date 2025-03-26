Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Harta Kekayaan Raja Terkaya di Dunia Maha Vajiralongkorn

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |21:05 WIB
Intip Harta Kekayaan Raja Terkaya di Dunia Maha Vajiralongkorn
Intip Harta Kekayaan Raja Terkaya di Dunia Maha Vajiralongkorn. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan raja terkaya di dunia menarik untuk diketahui. Pada 30 Oktober 2019, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dinobatkan sebagai raja terkaya di dunia. 

Vajiralongkorn diketahui lahir pada 28 Juli 1952 sebagai putra satu-satunya dari Raja Bhumibol dan Ratu Sirikit. Dia merupakan anak kedua dari empat bersaudara.

Vajiralongkorn melanjutkan pendidikan tinggi di akademi militer Royal Military College Duntroon, Canberra, Australia. Dia juga berkuliah dengan mengambil kajian militer di University of New South Wales di Australia.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (26/3/2025), Okezone telah merangkum harta kekayaan raja terkaya di dunia, sebagai berikut.

Harta Kekayaan Raja Terkaya di Dunia

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn terkenal karena gaya hidupnya yang mewah dan kehidupan pribadi yang rumit, menyandang gelar raja terkaya di dunia, dengan kekayaan sebesar USD43 miliar atau sekitar Rp627 triliun.

Sebagian besar kekayaannya berasal dari portofolio real estate yang mencakup lebih dari 6.560 hektar (65,6 kilometer persegi) tanah utama dan lebih dari 40.000 perjanjian sewa dengan pengembang di seluruh Thailand.

Kepemilikan propertinya di Bangkok sendiri bernilai lebih dari $30 miliar, menurut majalah Fortune. Ia memiliki lebih dari 23 persen saham Siam Commercial Bank, lembaga keuangan terkemuka di Thailand, serta lebih dari 33 persen saham di konglomerat industri terbesar di negara itu, Siam Cement Group. Jika digabungkan, kepemilikan ini diperkirakan bernilai sekitar USD9 miliar. 

Dia juga dilaporkan memiliki 38 pesawat terbang, 300 kendaraan mewah, lebih dari 50 kapal, dan berbagai macam berlian dan batu permata, menurut The Financial Express. Vajiralongkorn, yang namanya berarti "dihiasi dengan permata atau petir," lahir di Bangkok pada tanggal 28 Juli 1952, dari pasangan Raja Bhumibol Adulyadej dan Ratu Sirikit Kitiyakara.

Ayahnya, yang memerintah Thailand selama 70 tahun , diakui oleh Forbes sebagai raja terkaya di dunia selama beberapa tahun. Vajiralongkorn, putra tunggal di antara empat bersaudara, dinyatakan sebagai putra mahkota pada tahun 1972 setelah kakak perempuan tertuanya melepaskan klaimnya atas takhta.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444//letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/455/3191566//pigai-Aem3_large.jpg
Ternyata Segini Harta Kekayaan Natalius Pigai, Menteri HAM yang Tolak Parsel Natal dan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/455/3191957//elon_musk-ILlJ_large.jpg
Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191408//wagub-KtuW_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Hellyana, Wagub Babel yang Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190862//taufik-erQO_large.png
Harta Kekayaan Taufik Hidayat, Wamenpora yang Pernah Jadi Atlet Terkaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190874//hartono_bersaudara-OHB8_large.png
4 Fakta Hartono Bersaudara, Orang Terkaya Indonesia dengan Harta Rp731 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement