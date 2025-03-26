Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cek BLT Pekerja 2025 Sudah Cair Atau Belum?

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |20:02 WIB
Cara Cek BLT Pekerja 2025 Sudah Cair Atau Belum?
Cara cek BLT pekerja 2025 sudah cair atau belum? (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Cara cek Bantuan Langsung Tunai (BLT) pekerja 2025 sudah cair atau belum? Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah terkait pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pekerja, khususnya buruh rokok di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pencairan secara simbolis sudah dilakukan pada Senin, 24 Maret 2025, di Brak Pengkol, Desa Purwosari, Kecamatan Kota di Kudus.

Sebanyak 50.828 pekerja buruh rokok akan menerima BLT ini. Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menyatakan bahwa BLT akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama, penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu, dan pada tahap kedua, penerima BLT akan mendapatkan nominal yang sama, yaitu Rp600 ribu.

Sedangkan untuk alokasinya, sama dengan yang direncanakan provinsi yaitu dua kali dengan alokasi dua bulan sebesar Rp600 ribu per pekerja untuk setiap penyaluran. Jadwal pencairan dana direncanakan setelah Lebaran 2025, sehingga informasi detail mengenai jadwal pastinya belum tersedia.

Daftar calon penerima BLT telah melalui proses verifikasi dan validasi, termasuk penyelarasan data dengan daftar penerima BLT dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan BLT kepada 28.000 pekerja rokok, dengan total bantuan sebesar Rp33,6 miliar.

BLT ini merupakan bantuan untuk buruh rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau sebesar Rp60,99 miliar. Pemerintah berharap dengan diterimanya BLT ini, dapat meringankan beban ekonomi penerima untuk memenuhi kebutuhan pokok serta pendidikannya.

 

Halaman:
1 2
