Profil Alexandra Askandar yang Kini Jabat Wadirut BNI Usai Terdepak dari Bank Mandiri (Foto: Bank Mandiri)

JAKARTA - Profil Alexandra Askandar yang kini jabat Wakil Direktur Utama (Wadirut) BNI usai terdepak dari Bank Mandiri. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar hari ini, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk BNI resmi menunjuk Alexandra Askandar sebagai Wakil Direktur Utama (Wadirut).

Alexandra yang sebelumnya menjabat sebagai Wadirut Bank Mandiri kini akan mendampingi Putrama Wahju Setyawan yang ditunjuk sebagai Direktur Utama BNI.

1. Profil Alexandra Askandar

Alexandra Askandar memiliki pengalaman panjang di sektor perbankan, khususnya di Bank Mandiri.

Kariernya di Bank Mandiri tersebut dimulai sejak tahun 2000 sebagai Assistant Vice President. Dia kemudian menempati berbagai posisi strategis, termasuk Vice President Corporate Banking hingga tahun 2008, dan Senior Vice President di unit yang sama dari 2009 hingga 2016.

Dedikasi dan kepiawaiannya dalam dunia perbankan membuat Alexandra dipercaya sebagai Senior Executive Vice President.

Pada tahun 2018, dia menjabat sebagai Komisaris PT Mandiri Sekuritas, sebelum akhirnya diangkat menjadi Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri pada periode 2018-2019.

Kariernya terus menanjak hingga menduduki posisi Direktur Corporate Banking pada 2019-2020.