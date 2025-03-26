Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kapan Debt Collector Kartu Kredit Berhenti Menagih?

Alifya Amari Poetry , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |23:09 WIB
Kapan Debt Collector Kartu Kredit Berhenti Menagih?
Kapan Debt Collector Kartu Kredit Berhenti Menagih? (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kapan debt collector kartu kredit berhenti menagih? Kasus penagihan utang kartu kredit sering menjadi hal yang menakutkan bagi banyak orang. 

Kapan sebenarnya penagih utang kartu kredit berhenti menagih?

Tidak mungkin bagi penagih utang untuk menagih utang pelanggan pinjaman online secara terus menerus. Mereka memiliki waktu tiga bulan, atau sembilan puluh hari, untuk menagih.

Tidak ada tenggat penagihan yang diatur secara gamblang dalam aturan, tetapi disebutkan bahwa penagihan dapat dilakukan dalam waktu 90 hari. Usai tiga bulan, debt colector tidak bisa lagi melakukan penagihan tertera pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10/POJK.05/2022.

Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi lamanya proses penagihan, antara lain:

Kebijakan Bank atau Perusahaan Kartu Kredit

Setiap bank atau perusahaan kartu kredit memiliki kebijakan yang berbeda-beda tentang penagihan utang. Beberapa mungkin meminta pihak ketiga, yang disebut debt collector, untuk menangani utang setelah beberapa bulan keterlambatan pembayaran, sementara bank lain mungkin lebih fleksibel.

Jumlah Utang

Proses penagihan berlangsung lebih lama dengan hutang yang lebih besar. Bank atau perusahaan kartu kredit akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan kepada mereka.

Riwayat Pembayaran Nasabah

Bagi yang memiliki riwayat pembayaran buruk seperti terlambat membayar atau tidak membayar sama sekali lebih besar kemungkinan ditagih.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190224//pengendara_motor-dT9L_large.jpg
Fantastis, Segini Gaji Debt Collector yang Terus Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189415//debt_collector-seuZ_large.png
Berapa Gaji Debt Collector di Indonesia? Ternyata Segini Kisarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183092//debt_collector-StUg_large.png
Berikut Ciri-Ciri dan Tips Menghadapi Debt Collector Mata Elang yang Berkeliaran di Jalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/622/3128064//kartu_kredit-WBo0_large.jpg
Apakah Utang Kartu Kredit Hilang Setelah 5 Tahun? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/320/3126536//kartu_kredit-i7An_large.jpg
Utang Kartu Kredit Lunas jika Meninggal? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/622/3126097//promo_istimewa_kartu_kredit_mnc_bank-EpQF_large.jpg
Sambut Libur Lebaran 2025, Nikmati Promo Istimewa Kartu Kredit MNC Bank 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement