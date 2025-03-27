Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Bakal Impor Sapi Brasil

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |05:18 WIB
RI Bakal Impor Sapi Brasil
RI Bakal Impor Sapi Brazil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Emiten perternakan PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) siap menyambut Perubahan Peraturan Pemerintah no 4/2016 dengan mendatangkan sapi dari Brasil.

Sekretaris Perusahaan BEEF Ratna Sari mengatakan impor sapi dari dari Brasil memudahkan adaptasi di Indonesia karena kedua negara beriklim Tropis ini. 

“Tentunya, langkah ini memberikan dampak yang positif bagi Perseroan,” kata Ratna kepada media, Kamis (27/3/2025).

1. Daging Kerbau

Ratna melanjutkan Perseroan turut meramaikan dan menjalankan program Pemerintah dengan menjual Daging Kerbau Beku Potongan Paha Depan bagian dari  Program Pemerintah dengan harga jual  Rp75 ribu per kg  disetiap cabang perseroan. 

“Konsumen dapat membeli  daging kerbau BEEF di 9 unit usaha Penggilingan, BizzPark, Era Prima, Rorotan 1 dan 2, BizHub, Bogor, Cikarang dan Subang,” terang Ratna. 

2. Stok Daging

Dia bilang Perseroan juga bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan TNI seperti dengan Kodam Brawijaya di Surabaya untuk menambah titik penjualan pendistribusian Daging Kerbau Beku Program Pemeritah agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan di wilayah tersebut. 

Ratna Sari juga menyatakan bahwa perseroan mempunyai persediaan daging sebanyak 8.000 ton dan siap hingga 3 bulan ke depan. 

“Kami akan terus mendatangkan daging yang akan masuk secara berkelanjutan hingga akhir Desember 2025  guna memenuhi kebutuhan pelanggan,” imbuh Ratna.  

 

