3 Pejabat Tinggi BI Jadi Komisaris Bank BUMN Diberhentikan

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyambut baik penunjukan tiga pejabat setingkat Asisten Gubernur sebagai Dewan Komisaris di beberapa Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai aturan yang berlaku, BI pun memberhentikan ketiganya dengan hormat per hari ini.

1. Edi Susianto, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) pada 24 Maret 2025.

2. Donny Hutabarat, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI, sebagai Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) pada 26 Maret 2025.

3. Ida Nuryanti, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI, sebagai Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) pada 26 Maret 2025.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa keputusan pemberhentian ini ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada Kamis (27/3/2025).