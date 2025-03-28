Berapa Nilai Rupiah Saat Krisis Moneter 1998?

JAKARTA - Berapa nilai Rupiah saat krisis moneter 1998? Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS kembali mengalami tekanan, mendekati level terlemahnya dalam sejarah.

Per 27 Maret 2025, Rupiah diperdagangkan di kisaran Rp16.555 per dolar AS, mengingatkan pada masa kelam krisis moneter 1998, ketika Rupiah sempat anjlok hingga Rp16.650 per Dolar AS.

Pada pertengahan 1997, sebelum krisis melanda, nilai tukar rupiah masih berada di kisaran Rp2.380 per Dolar AS. Namun, akibat gejolak ekonomi Asia dan ketidakstabilan politik di dalam negeri, Rupiah mengalami depresiasi tajam. Pada Januari 1998, rupiah sempat menyentuh angka Rp17.000 per Dolar AS, sebelum akhirnya stabil di kisaran Rp16.650–Rp16.800 pada pertengahan tahun.

Nilai Rupiah Kembali Anjlok

Kini, hampir tiga dekade kemudian, nilai Rupiah kembali tertekan oleh berbagai faktor global dan domestik. Pelemahan Rupiah saat ini dipicu oleh kekhawatiran pasar terhadap kebijakan fiskal pemerintah serta perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar valuta asing dan obligasi guna menstabilkan nilai tukar, namun tekanan eksternal masih menjadi tantangan utama.