Dolar AS Jadi Primadona di Tengah Memanasnya Tensi Geopolitik

JAKARTA – Nilai tukar Rupiah sedikit menguat pada perdagangan Jumat, 23 Januari 2026, ke level Rp16.820 per dolar AS (USD). Meski mengalami penguatan tipis, posisi Rupiah dinilai masih rawan karena berada sangat dekat dengan batas psikologis kritis Rp17.000 per dolar AS.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Co-Founder PasarDana, Hans Kwee, menjelaskan bahwa tekanan terhadap mata uang negara berkembang (emerging markets), termasuk Indonesia, dipicu oleh ketegangan geopolitik global yang memanas. Kondisi ini memaksa investor asing menarik modalnya dan mencari perlindungan pada aset aman (safe haven) dalam bentuk dolar AS.

“Karena emerging market dianggap lebih berisiko, duitnya balik ke USD. Sehingga rupiah kita melemah,” kata Hans Kwee, Sabtu (24/1/2026).

Menghadapi volatilitas nilai tukar dan pasar keuangan, Hans Kwee menyarankan para investor untuk lebih jeli dalam menyusun strategi. Ia merekomendasikan peralihan sementara ke instrumen yang lebih defensif, seperti pasar uang atau obligasi, untuk menjaga stabilitas portofolio.

Namun, bagi investor saham, fluktuasi ini justru dipandang sebagai kesempatan untuk akumulasi. Hans menekankan pentingnya berfokus pada perusahaan dengan fundamental kuat dan pertumbuhan tinggi, namun tidak lagi mengejar harga yang sangat murah (undervalued), mengingat kondisi pasar yang sedang bullish.

“Kita harus membeli perusahaan yang potensi growth-nya tinggi, tapi pada fair price, harga yang fair. Jadi dalam market yang bull seperti ini, kalau kita mengharapkan membeli saham pada undervalue yang ter-discount tinggi, itu agak sulit terjadi. Jadi kita beli di fair price dengan potensi pertumbuhan tinggi,” imbuhnya.